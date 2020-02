Fantastická Barteková ovládla Qatar Open, podujatie v Dauhe vyhrala po štvrtý raz v kariére

Slovenská reprezentantka Danka Barteková má v úvode olympijskej sezóny vynikajúcu formu. Po nedávnom triumfe na Grand Prix Nikózia na Cypre triumfovala aj na ďalšom medzinárodnom podujatí v streľbe z brokových zbraní.

Súťaž v skeete žien ovládla aj na Qatar Open 2020 v Dauhe, kde obhájila vlaňajšie prvenstvo a pripísala si už celkovo štvrté víťazstvo v katarskej metropole.

„Som spokojná, že aj druhé preteky v tejto sezóne sa pre mňa skončili veľmi dobre a zvíťazila som. Môžem povedať, že neboli jednoduché, tak ako nedávno na Cypre. Obsadenie bolo slušné, nechýbali víťazka Európskych hier Britka Amber Hillová alebo francúzska vicemajsterka Európy Lucie Anastassiouová“ uviedla prostredníctvom oficiálneho facebookového profilu Barteková, ktorá trafila vo finále 57 zo 60 terčov. Druhá Hillová ich zasiahla 50 a tretia Anastassiouová 42.

„Mali sme veľmi veterné počasie a pomaly si začínam zvykať, že tie podmienky nebudú ideálne ani tento rok. Som veľmi spokojná s tým, ako som odstrieľala finále. Začínajú mi fungovať niektoré veci, ktoré sme zmenili a mám z toho obrovskú radosť. Je to skvelé povzbudenie do tejto sezóny, ale netreba zabúdať, že musím naďalej pracovať v nasledujúcich mesiacoch, pretože mám pred sebou vrchol sezóny a to sú olympijské hry v Tokiu. Teraz má čaká týždeň tréningu a hneď začiatkom marca Svetový pohár v Nikózii,“ doplnila 35-ročná rodáčka z Trenčína.