Fantastický Nadal po druhý raz vyhral Australian Open a získal rekordný 21. grandslamový titul (video)

Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal víťazom dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne. V mimoriadne dramatickom a kvalitnom finálovom súboji zdolal Rusa Daniila Medvedeva 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4 a 7:5. Nadal premenil prvý mečbal pri svojom podaní, keď jeho súper nedokázal adekvátne reagovať na jeho volej pri sieti.

Výnimočný zápas trval 5 hodín a 24 minút. Je pozoruhodné, že Nadal len po štvrtý raz v kariére otočil zápas zo stavu 0:2 na sety. Predtým naposledy sa mu to podarilo na Wimbledone 2007 vo 4. kole proti Rusovi Michailovi Južnému.

Australian Open ovládol po druhý raz

Nadal získal rekordný 21. titul z grandslamových turnajov, čím sa osamostatnil na čele historického poradia najúspešnejších tenistov pred svojimi dvoma najväčšími rivalmi Rogerom Federerom a Novakom Djokovičom.

Tridsaťpäťročný španielsky ľavák zároveň na šiesty finálový pokus po druhý raz v kariére ovládol Australian Open, predtým triumfoval v Melbourne Parku ešte v roku 2009. Nadal aktuálne má na konte 90 víťazných turnajov z hlavnej profesionálnej úrovne, za posledné dva roky sa s víťaznou trofejou tešil len po piaty raz.

Nadalov triumf je o to výnimočnejší, že v predchádzajúcom polroku pauzoval v súťažnom tenise pre zranenie a pred Vianocami prekonal koronavírus. Vo veku 35 rokov sa Nadal stal tretím najstarším víťazom grandslamového turnaja v tzv. open ére tenisu po Kenovi Rosewallovi a Rogerovi Federerovi.

Medvedev mu pogratuloval k víťazstvu

„Musím pogratulovať Rafovi. Hrať zápas päť a pol hodiny a prehrať, to je veľmi náročné. Na druhej strane Nadal je veľký šampión, lebo vyhrať rekordný 21. grandslamový titul po dlhej pauze a po obrate z 0:2 na sety je niečo úžasné. Spolu so svojím tímom sme robili maximum, ale tentoraz to nevyšlo. Verím, že dostanem ešte ďalšie šance. Pokúsim sa byť nabudúce o čosi lepší,“ uviedol Daniil Medvedev v prvej reakcii po zápase.

Jeden z Nadalových najemotívnejších večerov

„Rozumiem, že je to pre Daniila ťažké, lebo viedol 2:0 na sety. Nepochybujem o tom, že túto trofej v Austrálii ešte viackrát získa, je to budúci šampión. Ja som úplne zničený, nechápem, ako som to mohol zvládnuť. Je to jeden z najemotívnejších večerov môjho života. A teraz mi došli slová… Je to úžasné, čo sa stalo. Pred polrokom som si nebol istý, či sa vôbec vrátim na profesionálny okruh, a teraz tu stojím pred všetkými fanúšikmi a priaznivcami tenisu s trofejou. Ďakujem všetkým za podporu a lásku. Tieto dva týždne mi zostanú navždy v srdci. Verím, že o rok sa zase vidíme a že toto nebol môj posledný Australian Open,“ povedal Rafael Nadal po finále počas slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

Päť a pol hodinová hra nervov

Úvodný set ovládol Medvedev 6:2 a Nadala herne jednoznačne prevýšil. Od stavu 2:2 Rus Španiela dvakrát brejkol a po 42 minútach viedol 1:0 na sety. V druhom dejstve 35-ročný španielsky ľavák prvýkrát výraznejšie zabral. O desať rokov mladšiemu súperovi z 1:1 na 4:1 a neskôr na 5:3, ale pri svojom podaní nevyužil setbal.

Sebavedomý Rus dotiahol set do tajbrejku, ale aj v ňom spočiatku ťahal za kratší koniec. Nadal opäť viedol 5:3, no koncovka mu nevyšla. Prišli jeho dve chyby z forhendu a Medvedev vzápätí zatĺkol súperovi dva víťazné bekhendy na 7:5.

Za stavu 2:0 na sety mal Medvedev všetky tromfy v rukách, ale opak bola pravda. V deviatom geme vzal Medvedevovi podanie a vzápätí čistou hrou dopodával na 6:4. Zápas nadobudol po troch hodinách novú zápletku.

Vo štvrtom sete bol kľúčový piaty gem. Za stavu 2:2 bol na podaní Medvedev a Nadal potreboval sedem brejkbalov, aby mu vzal podanie na 3:2. Začala sa hra nervov, ale španielsky bojovník ju zvládol. Svoje podanie si podržal do konca setu a vyhral ho znova 6:4. Pri svojom podaní za stavu 5:4 si Nadal vypracoval setbal, keď prišla Medvedevova chyba z bekhendu a po 4 hodinách a 12 minútach bolo vyrovnané 2:2 na sety.

Najúspešnejší tenista histórie

V rozhodujúcom piatom sete Nadal využil tzv. momentum a súperovi ušiel za 2:2 na 4:2. Neskôr za stavu 5:4 a 30:0 pri svojom podaní bol rodák z Malorky dve loptičky od víťazstva a rekordného grandslamového titulu, ale húževnatý Rus mu to ešte nedoprial.

Medvedev aj s prispením chýb súpera vyrovnal na 5:5, ale aj jemu výrazne ubudli sily, čo sa prejavilo pri následnom servise. Nadal potreboval tri brejkbaly na to, aby šiel opätovne do vedenia s výhodou brejku na 6:5. Druhý pokus na dopodávanie do víťazstva už Nadal zvládol. Desať minút po jednej hodine v noci austrálskeho času premenil mečbal a stal sa najúspešnejším tenistom histórie.

Vo vzájomnej bilancii s Medvedevom Nadal zvýšil na 4:1. Rus Španielovi neodplatil veľkú prehru z finále US Open 2019. Vtedy Nadal viedol 2:0 na sety, Medvedev vyrovnal na 2:2, ale napokon sa Rus z premiérového titulu na GS netešil. Ten prišiel až o dva roky neskôr, keď rovnako v New Yorku zdolal vo finále Novaka Djokoviča.