Federer je pripravený vrátiť sa na antuku, na turnaji v Dubaji zabojuje o stý singlový titul

DUBAJ 25. februára (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer počas roka 2019 nevynechá antukové turnaje.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión naposledy nastúpil na najpomalšom povrchu ešte v roku 2016, keď v treťom kole turnaja ATP v Ríme podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.

Po trojročnej pauze sa 37-ročný rodák z Bazileja cíti byť znovu pripravený na návrat do tohto typu súťažného diania.

Bude to výzva

„Bude to výzva, o tom nepochybujem. Musím urobiť priam prvé detské kroky, avšak to je v poriadku. Prakticky som vyrastal na antuke a cítim, že moje telo je pripravené sa na ňu vrátiť a absolvovať tak duely na všetkých troch povrchoch,“ povedal Federer v rozhovore pre web trolltennis.com. Podľa jeho vlastných slov to pritom nebude posledný návrat na antuku.

„Keď som rozmýšľal, či sa chcem znovu predstaviť na antuke, moja odpoveď bola áno. Neznamená to však, že ide o moju poslednú antukovú sezónu alebo že sa musím na tomto povrchu predstaviť ešte raz predtým, než ukončím kariéru. Tentoraz mi návrat naň umožnil program s tímom, ale i s rodinou,“ podotkol švajčiarsky tenisový fenomén, ktorý by sa mal aj podľa organizátorov predstaviť na májovom Madrid Open.

Zabojuje o stý singlový titul

Federer sa v najbližších dňoch predstaví na turnaji ATP World Tour 500 Dubai Duty Free Tennis Championships v Dubaji (dotácia 2 887 895 USD, tvrdý povrch), kde zabojuje o svoj stý singlový titul. Po účasti na Australian Open či víťazstve na Hopmanovom pohári to preňho bude prvé súťažné zápolenie po týždňoch pauzy.

„Bolo pekné si od všetkého chvíľu oddýchnuť. Samozrejme, nevynechal som tréningy vo Švajčiarsku, pri ktorých bolo pre mňa najdôležitejšie nezraniť sa. Teraz sa cítim byť dobre pripravený a som rád, že som späť,“ povedal Federer pred pondelkovým súbojom 1. kola spomenutého turnaja proti Nemcovi Philippovi Kohlschreiberovi.