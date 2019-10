Federer plánuje účasť na olympiáde 2020 v Tokiu, ale musí dostať voľnú kartu

Švajčiarsky tenisový fenomén Roger Federer plánuje svoj štart na olympijských hrách 2020 v japonskom Tokiu. Pred mesiacom avizoval, že rozhodnutie padne už čoskoro a ten okamih nastal teraz.

Oznámil ho počas exhibičného podujatia v Tokiu. „Na konci dňa moje srdce rozhodlo, že by som si rád znovu zahral na olympijských hrách,“ prezradil štvornásobný účastník podujatia pod piatimi kruhmi.

Neabsolvoval potrebný počet zápasov

Federer mal pôvodne naplánovaný budúcoročný turnajový kalendár do grandslamového podujatia na tráve vo Wimbledone, ktorý sa skončí 12. júla. Olympijský tenisový turnaj sa začne 25. júla a vyvrcholí pár dní pred 39. narodeninami bazilejského rodáka.

Súčasná trojka svetového rebríčka sa bude môcť predstaviť v Tokiu len v prípade, že jej Medzinárodná tenisová federácia (ITF) udelí voľnú kartu. Dôvodom je skutočnosť, že Federer neabsolvoval v danom období potrebný počet zápasov v Davisovom pohári.

V Sydney spoznal svoju manželku

Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz je štvornásobným olympionikom a dvakrát bol vlajkonosičom na otváracích ceremoniáloch. Hry v roku 2000 v austrálskom Sydney výrazne zasiahli do jeho života, pretože na nich spoznal svoju manželku Mirku.

„Toto podujatie má pre mňa špeciálny význam,“ priznal Federer, ktorý má spolu so Stanom Wawrinkom zlato zo štvorhry z OH 2008 v čínskom Pekingu a striebro z dvojhry na OH 2012 v Londýne, ktorá sa hrala na dvorcoch vo Wimbledone. Pre zranenie chýbal v Riu de Janeiro 2016.