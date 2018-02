Aktualizované: Federer predbehne Nadala a opäť bude svetovou jednotkou

aktualizované: 16. februára, 23:05

ROTTERDAM 16. februára (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger v pondelok po viac ako piatich rokoch znova bude jednotkou svetového rebríčka. Rozhodlo o tom jeho víťazstvo nad domácim Robinom Haasem za 80 minút 4:6, 6:1, 6:1 v piatkovom štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament v holandskom Rotterdame (dotácia 1 996 245 eur, tvrdý povrch Proflex v hale).

Od minulého týždňa bolo známe, že voľnou kartou v hale Ahoy vyzbrojený a zároveň najvyššie nasadený Federer potrebuje semifinále na tomto podujatí na predstihnutie španielskeho lídra singlového renkingu Rafaela Nadala k 19. februáru.

„Aká úžasná cesta a jazda to bola… To, že sa mi tu v Rotterdame podarilo zabezpečiť si znova post jednotky, pre mňa naozaj veľa znamená, všetkým ďakujem,“ povedal Federer publiku, citoval ho web Asociácie tenisových profesionálov (ATP).

„Myslím si, že ten post jednotky je jedným z vrcholných úspechov v našom odvetví, ak nie dokonca tým najväčším. Niekedy v začiatkoch sa tam zrazu ocitnete, lebo hráte výborne. Neskôr sa usilujete vybojovať si to nazad od iného tenistu, ktorý si zaslúžil byť na špici. Keď ste ešte starší, uvedomíte si, že musíte vynaložiť akoby dvojnásobok roboty, v tomto zmysle teda zrejme tento míľnik preciťujem najviac v celej kariére. Vychutnávať si pozíciu jednotky ako takmer 37-ročný je absolútnym splnením sna, nemôžem tomu uveriť,“ vyhlásil Federer.

Najstaršou jednotkou v histórii

Víťaz 96 turnajov vo dvojhre Federer v minulosti bol na vrchole počítačového poradia rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012. Stal sa suverénne najstaršou jednotkou v histórii. Dosiaľ ňou z historického hľadiska bol vo veku „len“ 33 rokov a 4 mesiace Američan Andre Agassi.

Okrem toho sa Federer ocitol aj na čele ďalších dvoch štatistík: je prvý podľa času, ktorý uplynul od premiérového po posledný výskyt na špici (zatiaľ Nadal 9 rokov a 184 dni – prerátané do nedele 18. februára, u Federera je to enormných 14 rokov a 17 dní), aj podľa času medzi dvoma funkčnými obdobiami (Agassi 3 roky a 142 dni, u Federera je to 5 rokov a 106 dní).

Čeliť bude Seppimu a Medvedevovi

Tridsaťšesťročný bazilejský rodák Federer má s tridsiatnikom Haasem, 42. v hierarchii, bilanciu už 3:0. Nadviazal na úspech 6:3, 7:6 (5), ktorý dosiahol vlani v auguste v semifinále v Montreale. V sobotňajšom semifinále v Rotterdame bude Federer čeliť úspešnému z duelu talianskeho lucky losera Andreasa Seppiho (81.) a ruského kvalifikanta Daniila Medvedeva (57.).

Od januárových melbournských Australian Open už 20-násobný grandslamový šampión Federer štartuje v Rotterdame deviaty raz, v sezónach 2005 a 2012 získal titul. Do tohto týždňa naposledy sa predstavil v tomto dejisku pred piatimi rokmi a práve vo štvrťfinále ho ako obhajcu trofeje vyradil Francúz Julien Benneteau.

Rotterdam – dvojhra – štvrťfinále

Roger Federer (Švaj.-1) – Robin Haase (Hol.) 4:6, 6:1, 6:1 za 80 minút

Roger Federer

post jednotky svetového rebríčka

2. februára 2004 – 17. augusta 2008 / 237 týždňov

6. júla 2009 – 6. júna 2010 / 48 týždňov

9. júla 2012 – 4. novembra 2012 /17 týždňov

19. februára 2018 – ??? / minimálne 1 týždeň

Spolu: 303 týždňov vrátane budúceho

Najlepší tenisti

podľa počtu týždňov na poste jednotky svetového rebríčka

Roger Federer (Švaj.) 303 vrátane budúceho

Pete Sampras (USA) 286

Ivan Lendl (ČR) 270

Jimmy Connors (USA) 268

Novak Djokovič (Srb.) 223

John McEnroe (USA) 170

Rafael Nadal (Šp.) 167

Björn Borg (Švéd.) 109

Andre Agassi (USA) 101

Lleyton Hewitt (Aus.) 80