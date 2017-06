Fenomén Sidney Crosby – obdivuhodný kapitán a skvelý učiteľ

NASHVILLE 13. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Pittsburhu Penguins dokázali obhájiť minuloročný triumf v NHL a aj toto leto si budú užívať spoločnosť Pohára Lorda Stanleyho.

Zrejme by však tomu tak nebolo, keby kapitán Sidney Crosby nemal po svojom boku dvoch mladíkov. Minulý rok sa od neho učil Conor Sheary, tento pre zmenu Jake Guentzel.

Obe Crosbyho hokejové “deti” potiahli “tučniakov” práve vo finálovej sérii play-off. “Neviem to vyjadriť slovami. To, že som s ním mohol stráviť väčšinu sezóny, ako mi pomohol osobne a dostal ma cez všetky tieto súboje. Mal som obrovské šťastie, že som ho mohol sledovať hrať a byť na ľade po jeho boku,” povedal dojatý Sheary.

Dvadsaťpäťročný rodák z Winchesteru minulú sezónu nehral v základnej časti stabilne, ale pendloval medzi NHL a nižšou súťažou AHL.

V play-off však odohral všetkých 23 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a na ďalších šesť prihral. V tohtoročných vyraďovacích bojoch si pripísal do štatistík o tri body menej, keď súperových brankárov prekonal len dvakrát. O tom, že ho Sidney Crosby “vychoval” dobre, svedčí jeho 53 bodov (23+30) v 61 zápasoch.

Sid bude fenomén

Sheary štatút mladej vychádzajúcej hviezdy v play-off 2017 prenechal svojmu kolegovi z útoku Jakovi Guentzelovi. Rovnako aj pod jeho výkonmi sa dá nájsť výrazný rukopis vplyvu kapitána Pittsburghu a tohtoročného najužitočnejšieho hráča celého play-off.

“Od prvého dňa, keď som vstúpil do kabíny, si ma Sidney Crosby vzal pod krídla. Vždy so mnou hovoril a urobil všetko pre to, aby som sa tu cítil vítaný,” vysvetlil 22-ročný Guentzel, ktorý 13 gólmi a ôsmimi asistenciami vo vyraďovacích bojoch vyrovnal nováčikovský rekord Dina Ciccarelliho a Villeho Leina.

Dvadsaťdeväťročný Crosby doviedol Pittsburgh už tretí raz k Stanleyho poháru. Sám veľmi dobre vie, aké je dôležité pri príchode do nového prostredia dostať sa do rúk hviezdneho hráča. V jeho začiatkoch mu pomáhal súčasný majiteľ “tučniakov” a jeden z najlepších hráčov histórie NHL Mario Lemieux.

“Od začiatku bolo jasné, že Sid bude fenomén. Všetci predpokladali, že bude mať skvelú kariéru so ziskom niekoľkých Stanleyho pohárov. Žil so mnou a mojou rodinou osem rokov a teraz sa presťahoval o pár blokov ďalej. Je súčasťou rodiny a skvelý chlap, líder, ktorý prežíva úžasnú kariéru. Získať tri poháre Lorda Stanleyho je ohromujúce,” povedal na adresu Crosbyho Lemieux.

Stanley Cup išiel od Crosbyho k Hainseymu

Dôkazom toho, že je kanadský reprezentant a člen Triple Gold Clubu obdivuhodný kapitán, je aj to, že po prebratí víťaznej trofeje z rúk komisára NHL Garyho Bettmana ju ako prvému podal obrancovi Ronovi Hainseymu.

Tridsaťšesťročný bek bol do tejto jari hráčom s najväčším počtom odohraných zápasov (907) v NHL bez účasti v play-off. “Je to skvelé. Mám pocit, akoby sa posledné minúty zápasu rozmazali. Ale na určité momenty a na túto noc určite nikdy nezabudnem,” vyznal sa zo svojich pocitov Hainsey.

Crosby mal na výber, pohár mohol odovzdať aj Chrisovi Kunitzovi alebo Mattovi Cullenovi, ktorý už má 40 rokov a pravdepodobne to bol jeho posledný zápas kariéry v profilige. Dvojnásobný olympijský víťaz však vie, aké náročné je vyhrávať v najprestížnejšej lige sveta.

“Bolo pre mňa špeciálne, že som ho mohol dať najskôr jemu. Je to niekto, kto si v tejto súťaži prešiel kadečím, odohral na týchto klziskách dlhý čas a vie si to aj patrične vážiť. Som si istý, že bol veľmi šťastný, keď mohol pohár zdvihnúť nad hlavu, a ja tiež, že som mu ho mohol podať,” dodal Crosby.