Festivaly Balaton Sound a VOLT sa opäť neuskutočnia, zakúpené lístky však budú platné aj v roku 2022

Maďarské hudobné festivaly VOLT a Balaton Sound preložili na budúci rok. Organizátori obľúbených podujatí vysvetlili, že zorganizovať letné podujatia by bolo pre pandémiu koronavírusu nemožné. Informuje o tom webstránka Hungary Today.

Podľa organizátora Balaton Sound Zoltána Fülöpa je nerealistické predpokladať, že medzinárodný cestovný ruch bude znovu obnovený tak, aby v lete umožnil usporiadanie takýchto veľkých festivalov. Prioritou organizátorov je zdravie a bezpečnosť ich komunity v Maďarsku, poznamenal.

Usporiadať také podujatie môže byť nebezpečné

Norbert Lobenwein, organizátor VOLT-u, zase uviedol, že počas tretej vlny pandémie je nebezpečné usporiadať také podujatie už v júni, pričom ani nevedia, kedy začať propagovať kampaň a predávať vstupenky.

Ako podotkol, nielen festivaly v Maďarsku, ale aj plánované medzinárodné turné umelcov zostávajú v neistých situáciách.

Oba festivaly odložili aj pred rokom

Oba festivaly už pre pandémiu odložili aj minulý rok. Tento rok organizátori rokovali o tom, ako by mohli umožniť účasť zaočkovaných návštevníkov.

Šance na to, že by väčšina návštevníkov festivalov bola do júna zaočkovaná a mohla by navštevovať veľké podujatia je však minimálna.

Organizátori Balaton Sound na sociálnej sieti Facebook v príspevku o presune festivalu informovali, že lístky, ktoré si ľudia zakúpili na Balaton Sound 2020, budú platné aj v roku 2022.