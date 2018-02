Fialková mala v Pjongčangu na dosah umiestnenie v Top 10, vo veternej „lotérii“ podala heroický výkon

PJONGČANG 10. februára (WebNoviny.sk) – Osem dní bola chorá a tri dokonca vôbec netrénovala. Napriek tomu sa Paulína Fialková takmer prebila do najlepšej desiatky šprintu, úvodnej disciplíny biatlonových súťaží na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Po druhej a zároveň poslednej streľbe jej meno svietilo na skvelom piatom mieste, záverečné bežecké kolo do cieľa už nezvládla úplne podľa predstáv, aj v dôsledku nedávnej choroby. Skončila jedenásta.

“Určite sa v závere prejavil tréningový výpadok, bola som predtým osem dní chorá, cítila som to. Nedokázala som sa pripraviť na tento štart tak, ako som mala, ukázalo sa to najmä v poslednom kole. Verím, že do ďalších dní to bude už len lepšie,” vravela Paulína Fialková v cieli rýchlostných pretekov.

Náročné poveternostné podmienky

V náročných poveternostných podmienkach, keď pretekárkam mrzli prsty pri streľbe a krútiaci sa vietor im víril sneh pred očami, zverenka trénerov Anny Murínovej a Martina Bajčičáka podala heroický výkon, napokon iba raz minula terč v ľahu.

“Nebudem ani veľmi smutná, lebo v tej veternej lotérii to mohlo byť na strelnici aj oveľa horšie. To. že mi jedna rana nepadla, bolo nielen o správnej reakcii, ale aj šťastí športovca. Myslím si, že som správne zareagovala na ´ležke´ aj na ´stojke´. Keď však zrazu zafúka trochu silnejší alebo naopak slabší vietor, to sa nedá v tej chvíli ukontrolovať. Necítim sa vinná, že som urobila nejakú chybu,” vysvetlila P. Fialková.

Chce zabojovať o vyššie priečky

Breznianska rodáčka v úvode biatlonových súťaží v pjongčanskom centre Alpensia dokonca zdolala dvojnásobnú olympijskú šampiónku Anastasiu Kuzminovú, ktorá prišla o možnosť zavŕšenia zlatého hetriku na strelnici. Vietor jej tam narobil poriadnu šarapatu. Paulína Fialková bola o 3,3 s v cieli rýchlejšia ako Kuzminová, pravda na rozdiel od Naste netrafila len jeden, nie tri terče.

“Samozrejme, teším sa z toho, že som najlepšia Slovenka. Opakujem však, na lotériu pri streľbe dnes doplatila najmä Nasťa,” skonštatovala P. Fialková. S úsmevom, ale zároveň drkotajúc od zimy ešte dodala, že do ďalších dní a pretekov to príliš nevidí na zlepšenie počasia. “Fúkať určite bude a zima bude tiež. Napriek tomu treba mať vyššie ambície a ja chcem bojovať o vyššie priečky, ako je tá dnešná,” rozlúčila sa Paulína Fialková.