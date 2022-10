Fico a Pellegrini sa boja spravodlivosti. Podľa Naďa sa chcú dostať k moci iba preto, aby mohli manipulovať vyšetrovania

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini sú nervózni, pretože sa boja spravodlivosti.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) tak reagoval po stredajšom rokovaní vlády na rokovania opozície o predčasných voľbách.

Ovplyvňovanie vyšetrovaní či súdov

„Robia všetko pre to, aby sa dostali k moci, aby opäť mohli ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní, aby opäť mohli ovplyvňovať súdy. Ide im doslova o každý mesiac, preto chcú skrátiť volebné obdobie a nemali by sme im naskočiť na túto hru,“ tvrdí Naď. Taktiež verí, že žiadna strana a poslanci, ktorí sú zodpovední, im na „tú hru neskočia.“

Naď sa vyjadril aj k návrhu na skrátenie volebného obdobia, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba.

„Evidujem, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) povedala, že v žiadnom prípade to nepodporí. My to určite nepodporíme, neviem, kde by získali 90 hlasov. Osobne si myslím, že to neprejde, ale nič nevylučujem,“ uviedol.

Snahy o predčasné voľby

Zároveň dodal, že predčasné voľby by boli najhorším riešením. „Verím tomu, že nebudú. Samozrejme, pán Fico a pán Pellegrini sa zo strachu hádžu o zem, koľko len vedia, ale nemyslím si, že im niekto naskočí na ich lep,“ uviedol.

Taktiež dodal, že nie je správne, ak chce hnutie Sme rodina zahlasovať za návrh poslanca Tarabu. „Nemyslím si, že do toho pôjde celý klub hnutia. Tvrdili, že niektoré body v Tarabovom návrhu nie sú pre nich akceptovateľné a budú ich chcieť upraviť. Budem s tým mať problém, ak za to zahlasujú, lebo nehlasujeme za návrhy opozičných strán,“ povedal Naď. Zároveň si myslí, že predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa k tomu adekvátne postaví.