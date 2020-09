Fico by chcel odvolávať ministrov Krajniaka a Hegera. Podpisy v opozícii zatiaľ nezískal

Opozičnej strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zatiaľ nedarí získať podpisy partnerov v opozícii, aby mohla predložiť návrhy na odvolanie ministrov práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a financií Eduarda Hegera (OĽaNO).

Klub Smeru-SD má k dispozícii 26 podpisov vlastných poslancov. Na zvolanie schôdze k návrhu na vyslovenie nedôvery je potrebných aspoň 30 podpisov.

Získať ich môže od bývalých poslancov, ktorí sú dnes v strane Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) alebo od nezaradených poslancov Štefana a Filipa Kuffovcov, Tomáša Tarabu a Jána Podmanického. Poslednou možnosťou by bol klub Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovci – ĽSNS).

Najskôr Krajniak, potom Heger

„Pripravujeme ten návrh. Našou ambíciou je, aby sme to urobili počas tejto parlamentnej schôdze. Prvý bude pán minister Krajniak a potom by mal ísť minister financií,“ povedal portálu Webnoviny.sk podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.

Koaličné strany majú v parlamente 95 hlasov zo 150. Na odvolanie ministra je potrebných aspoň 76 hlasov poslancov. Blanár hovorí, že odvolanie má napriek poslaneckým počtom zmysel.

„Je to úplne normálna práca opozície, ktorá má prichádzať aj s takýmito návrhmi, ak vidíme, že je tu obrovský rozpor s tým, čo tvrdili pred voľbami a akým spôsobom oklamali voličov. To sa týka ministra Krajniaka a rovnako ministra Hegera,“ zdôraznil Blanár.

Líder strany Hlas – SD Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Rokovanie opozície o Fonde obnovy EÚ

Opozícia vo štvrtok rokovala o zvolaní mimoriadnej schôdze parlamentu k Fondu obnovy EÚ. Dohoda pridať podpisy k návrhu Smeru-SD na odvolanie ministrov nie je. „Toto dnes nebolo na programe rokovania, dnes sme sa dohodli so Smerom a Hlasom na zvolaní mimoriadnej schôdze k Plánu obnovy,“ povedal portálu Webnoviny.sk nezaradený poslanec Taraba.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini včera uviedol, že buď bude spolupráca so Smerom-SD fungovať ako spolupráca dvoch relevantných partnerov, alebo nebude fungovať vôbec. „To si musí rozhodnúť strana Smer, či sa bude k nám správať ako k partnerom, alebo si bude automaticky myslieť, že keď do televízie oznámia chuť niekoho odvolávať, že my automaticky pricupkáme a podpíšeme sa štyrmi hlasmi, aby mali tridsať,“ uviedol Pellegrini.

Hlas-SD a Smer-SD zvedú tvrdý zápas o voličov

Politológ Grigorij Mesežnikov predpokladá, že strany Petra Pellegriniho a Roberta Fica čaká súboj o voličskú podporu a ich vzťahy budú čoraz konkurenčnejšie. „Možno sa nebudú otvorene napádať, ale bude tu tvrdý zápas o voličov,“ mienil Mesežnikov.

Smer-SD by sa mohol obrátiť na kotlebovcov a od nich získať podpisy poslancov. Podľa Mesežnikova by však takýto postup znamenal pre Smer-SD „reputačný problém“.

V júli Smer-SD inicioval vyslovenie nedôvery premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a chcel odvolať aj predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Napokon, Kollár sám predložil návrh na svoje odvolanie. Teraz chce Smer-SD zosadiť z kresiel dvoch ministrov.

Mesežnikov povedal, že Smer-SD sa potrebuje zviditeľniť a preukázať opozičnú aktivitu. „Navrhujú odvolanie ministrov, voči ktorým je časť verejnosti naladená kriticky. Taktika Smeru-SD bude odvolávať všetkých, ktorí im „pijú krv““ zhodnotil politológ. Podľa neho pravdepodobnosť odvolania člena vlády v parlamente je veľmi nízka. „Muselo by prísť k zmene pomerov v samotnej vládnej koalícii,“ doplnil Mesežnikov.

Predseda Smeru-SD Robert Fico oznámil zámer odvolať ministrov ešte koncom augusta. Šéfovi rezortu práce Krajniakovi vyčíta, že trináste dôchodky majú byť nižšie ako pôvodných 462 eur. Prekáža mu tiež, že navyšovanie minimálnej mzdy malo byť podľa automatického systému vyššie, ako rozhodla vláda. Dôvodom na odvolanie Hegera sú zmluvy o právnom zastupovaní a poradenstve advokátom Michalom Miškovičom.