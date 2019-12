Fico by mal myslieť na svoje zdravie, do volieb by však mal zostať predsedom Smeru, myslí si Beňová

Ak by Smer-SD menil svojho predsedu, mal by tak urobiť až po voľbách. Naznačujú to odpovede niektorých členov strany. Europoslankyňa Monika Beňová pre agentúru SITA povedala, že Robert Fico by mal v prvom rade prihliadať na svoje zdravie. Ak však jeho zdravotný stav nebude akútny, mal by aspoň do volieb ostať predsedom.

Personálne zmeny až po voľbách

Podpredseda strany Richard Raši hovorí, že akékoľvek personálne otázky budú v Smere riešiť na povolebnom sneme. Šéf Smeru-SD predčasne opustil sobotný stranícky snem pre zdravotné problémy.

„Neviem posúdiť, či predčasný odchod Roberta Fica zo snemu spôsobil iba problém s tlakom alebo aj niečo iné, pretože som na sneme nebola. Myslím si, že na neho doľahli udalosti z minulého týždňa, kedy naňho bolo podané obvinenie,“ povedala europoslankyňa Beňová.

Meno lídra riešia iba médiá

Dodáva, že Fico by mal pri rozhodovaní o svojej budúcnosti zohľadňovať najmä svoj zdravotný stav „Podľa mňa je zdravie prvoradé. Ak by malo verejné vystupovanie ohrozovať jeho zdravotný stav, potom bude lepšie dať na rady lekárov. Je však ťažké vedieť, ako sa rozhodne. Robert Fico je tvrdohlavý. Pokiaľ však jeho zdravotný stav nie je až taký dramatický, mal by zostať. Minimálne do volieb. Teraz nie je správne obdobie na zásadné zmeny. Ak sa v Smere bude meniť predseda, mala by zmena prebehnúť v priateľskom a konštruktívnom duchu,“ dodala Beňová.

„Otázku, kto by mal byť lídrom Smeru-SD, riešia momentálne iba médiá. Akékoľvek personálne otázky sa budú riešiť na sneme strany po parlamentných voľbách v roku 2020 a dnes je o nich diskutovať predčasné,“ povedal podpredseda strany a vicepremiér Raši.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj europoslanca Roberta Hajšela a poslanca NR SR Dušana Jarjabeka. Obaja sa k situácii ohľadom šéfa ich strany odmietli vyjadriť. Skonštatovali, že rozhodnutie bude závisieť hlavne na Robertovi Ficovi samotnom.