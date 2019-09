Fico by zvýšil moratórium na prieskumy na 60 dní, vyjadrí sa aj ku kandidátke Smeru-SD do volieb

Predseda Smeru-SD Robert Fico by moratórium na zverejňovanie prieskumov pokojne zvýšil na 60 dní pred voľbami. „Manipulácia s prieskumami verejnej mienky je očividná. Používa sa nekalé ovplyvňovanie ľudí. Teraz platia dva týždne, návrh je 30 dní. Hovoríme o tom. Ja by som ho pokojne zvýšil na 60 dní, ale ak bude 30 dní kompromis, poslanecký klub Smeru ho podporí,“ uviedol.

Podľa šéfa Slovenskej národnej strany Andreja Danka by sa prieskumy nemali zverejňovať 30 dní pred voľbami. Návrh zdôvodnil tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Fico sa začiatkom budúceho týždňa vyjadrí aj ku kandidátke strany do parlamentných volieb 2020. „Predpokladám, že už v pondelok alebo utorok by som urobil tlačovú konferenciu,“ povedal s tým, že nebude politikom, ktorý stranu založí, aj ju pochová. Fico chce so Smerom vyhrať piate voľby.

V stredu čaká parlament piata voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu. Podľa Fica poslanci zvolia potrebný počet kandidátov, a to štyroch. „Je tu jedna dilema a tá je v spôsobe voľby. My si naďalej myslíme, že tajná voľba je najväčší výdobytok demokracie, ak od nej ustupujeme, cúvame naspäť,“ uviedol s tým, že Smer-SD bude rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR o spôsobe voľby.