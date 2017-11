Fico chce, aby Kiska zaplatil milión eur za cesty domov lietadlom

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico chce, aby prezident SR Andrej Kiska zaplatil za cesty domov lietadlom. „Posielam pánovi prezidentovi list, v ktorom ho žiadam, aby uhradil milión eur za používanie lietadla na súkromné cesty domov. Hovorím to s plnou vážnosťou, bez akéhokoľvek hnevu. Jednoducho, niekto má dnes milión eur zaplatiť za používanie štátneho lietadla na cesty domov, pretože ja nepoznám žiadneho robotníka, žiadnu predavačku, žiadneho hutníka, žiadneho učiteľa, ktorému by štát platil cestovanie lietadlom domov zadarmo,“ povedal premiér na tlačovej besede s ministrom práce Jánom Richterom venovanej poslaneckým návrhom sociálnych opatrení.

List prezidentovi

Ako povedal Fico, „obraciam sa na pána prezidenta, vystavím mu normálne faktúru, aby tento milión eur zaplatil Slovenskej republike, pretože si myslím, že tieto peniaze musí zaplatiť.“

Ako v reakcii na dnešné slová premiéra na adresu prezidenta uviedol v stanovisku pre médiá hovorca hlavy štátu Roman Krpelan, „prezident rozumie frustrácii pána Fica po zbabraných a prehratých župných voľbách. A aj tomu, že potrebuje trochu času, aby si skonsolidoval stranu, v ktorej rastie nespokojnosť najmä s výkonom ministra vnútra. Ale potom by sa už jeho vláda mohla začať venovať problémom krajiny, korupcii, zneužívaniu polície, školstvu aj sociálnym problémom ľudí.”

Podľa premiéra sa prezident „tak, ako sme u neho zvyknutí, snaží odkloniť pozornosť od svojich problémov. Skutočne nechápem, čo má zneužívanie štátneho lietadla na súkromné účely spoločné s voľbami do VÚC“. Uvádza sa to v reakcii predsedu vlády Roberta Fica, ktorú médiám poskytol tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Zneužívanie štátneho lietadla

Poslanci Národnej rady SR v apríli tohto roka schválili uznesenie, v ktorom žiadajú prezidenta Kisku, aby lietadlá leteckého útvaru ministerstva vnútra využíval iba na cesty súvisiace s výkonom jeho ústavnej funkcie.

Vládna koalícia začala Kiskovi vyčítať využívanie vládnych špeciálov začiatkom tohto roka. Prezident prisľúbil, že bude žiadosť ministra vnútra rešpektovať a prepravovať sa viac autom. Zároveň sa vyjadril, že by bol rád, ak by aj minister vnútra rešpektoval jeho priania.

„Tak, ako som od začiatku svojho pôsobenia rešpektoval vyjadrenia ministra vnútra a využíval vládnu letku, tak teraz opätovne rešpektujem žiadosť ministra vnútra o to, aby som obmedzil využitie vládnej letky. Ak by minister vnútra v sebe našiel odvahu a postavil sa pred verejnosť a skutočne povedal, ako celá táto situácia vznikla, tak celú túto kampaň proti prezidentovi by sme vôbec nemuseli mať,“ povedal Kiska v čase vypuknutia diskusie o letoch hlavy štátu v parlamente.