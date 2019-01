Fico je stále oficiálnym zamestnancom ministerstva spravodlivosti, čerpá však neplatené voľno

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Pokiaľ ide o skúsenosti a kvalifikáciu, expremiér Robert Fico má na to, aby bol ústavným sudcom. Myslí si to podpredseda Mosta-Híd a minister životného prostredia László Sólymos, ktorý to uviedol v stredu pre novinárov pred rokovaním vlády.

Myslí si, že na tomto poste by sa vedel povzniesť nad politikou, aby mohol byť nezávislým sudcom. Sólymos priznáva, že sa o Ficovej kandidatúre dozvedel v utorok, nevie však o žiadnych koaličných dohodách.

Čisté svedomie

„Ja by som si vypočul každého a volil by som takých, pri ktorých by som mal záruky, že by na pozíciách obstáli,“ povedal ďalej šéf envirorezortu s tým, že sa nebude vyjadrovať k špekuláciám o tom, či budú v parlamente obštrukcie pri volení dostatočného počtu kandidátov.

Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka môže kandidovať každý, kto spĺňa zákonné podmienky. „Neviem posúdiť, či by bol dobrý sudca. Keď spĺňa všetky zákonné podmienky, nech sa uchádza. Je to na svedomí každého, kto chce ísť robiť ústavného sudcu,“ dodal minister s tým, že on pred tým, ako sa stal ministrom, jednu noc nespal a rozmýšľal, či má čisté svedomie a či existuje niečo, čo ho môže obmedziť pri vykonávaní jeho práce podľa jeho svedomia a vedomia.

„Nenašiel som nič, možno vy nájdete, ale myslím si, že takto by sa mal každý k takejto funkcii postaviť,“ domnieva sa Érsek.

Dlhoročný premiér

Kandidatúru Roberta Fica ostro kritizujú mimovládne organizácie či politická opozícia, podľa ktorých v prípade Ficovho odchodu na Ústavný súd SR hrozí mocenské ovládnutie tejto inštitúcie. Fica navrhol jeho stranícky kolega a podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč, podľa ktorého ide o špičkového odborníka.

Kritici naopak argumentujú tým, že Fica diskvalifikuje jeho dlhoročné pôsobenie na poste premiéra, pretože by na súde mohol rozhodovať o vlastných zákonoch či o dlhoročných politických súperoch.

Zaujímavosťou je, že Fico od roku 1986 pôsobí oficiálne ako zamestnanec Ministerstva spravodlivosti SR, kde si od 1. mája 2000 zobral neplatené voľno, ktoré čerpá dodnes.

Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu.

Verejné vypočutie kandidátov

Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.

Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.