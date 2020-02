Fico musí prežívať ťažké časy pri predstave, že ho porazí poloblázon z Trnavy, vraví Matovič

Ak hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zvíťazí v sobotňajších parlamentných voľbách, bola by trošku hanba nepostaviť sa čelom k prijatiu funkcie premiéra. V predvolebnej diskusnej relácii televízie Markíza Voľby 2020 to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič.

Predseda Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) Robert Fico musí podľa jeho slov prežívať ťažké časy, keď si predstaví, že ho porazí „poloblázon z Trnavy“ Matovič.

Vyjadrili sa k migrácii

Volební lídri politických strán otvorili v relácii problematiku migrácie. Predseda vlády a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini uviedol, že nikdy nedovolí, aby niekto násilím nanútil navoziť migrantov na Slovensko.

Lídrovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi pripomenul jeho starší výrok, v ktorom údajne povedal, že Slovensko by malo prijať stovky či tisíce migrantov. Kiska premiérovi oponoval a zdôraznil, že ako prezident bol vždy proti kvótam na migrantov.

„Nikdy som nepovedal, že na Slovensko musíme navoziť stovky či tisíce migrantov, ale iba to, že ak sme vyspelá krajina, mali by sme pomôcť ľuďom utekajúcim z krajín pred smrťou. Samozrejme, za sprísnených bezpečnostných podmienok,“ objasnil Kiska.

Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba označil Kisku za výtvor mimovládok, ktoré ho nútia dookola rozprávať to isté. Matovič k tejto téme dodal, že zabezpečí, aby na Slovensku neplatili žiadne kvóty a neprišli tu žiadni nelegálni migranti.

Prebrali aj videá s Kiskom

Kiska okomentoval aj svoje najnovšie video, v ktorom hovorí s podnikateľom Šuligom o kúpe pozemkov vo Veľkom Slavkove. Zopakoval, že za tým vidí špinavú antikampaň Smeru-SD. Podľa Matoviča to na Kisku nevrhá dobré svetlo.

„No na druhej strane taktiež nepochybujem o tom, že je to z dielne Smeru-SD. Ak majú čisté svedomie, nech pustia do obehu celú nahrávku. Keď to nezverejnia, zrejme to bude celé inak,“ myslí si líder OĽaNO.

Pellegrini opätovne odmietol, že by v tom mal prsty nejaký člen Smeru-SD. „Pán Kiska, keď hovoríte o svojich videách, neukazujte na mňa, lebo ja a ani politická strana Smer-SD s tým nemá nič spoločné. Takže, neukazujte na mňa rukou,“ vyzval premiér lídra strany Za ľudí.

Moderátor Michal Kovačič položil lídrom otázku, či je Rusko pre Slovensko bezpečnostnou hrozbou. Matovič, Kiska a Truban sa zhodli na tom, že áno. Pellegrini a Kotleba Rusko za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko nepovažujú.

Kotleba sa ako jediný z lídrov odmietol v relácii na výzvu moderátora predstaviť v anglickom jazyku. Povedal, že ovláda ruský a anglický jazyk, no pri rokovaniach so zahraničnými predstaviteľmi by vždy hovoril v slovenčine a využil by pri tom tlmočníka. Pellegrini, Kiska, Matovič a Truban sa v angličtine predstavili.