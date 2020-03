Fico ostro kritizuje získavanie údajov o občanoch, zákon hrubo zasahuje základné ľudské práva

Prezidentka Zuzana Čaputová má podať návrh na Ústavný súd SR, aby posúdil ústavnosť zákona o získavaní údajov o občanoch, ktorí sú alebo by potenciálne mohli byť nakazení koronavírusom. Vyhlásil to predseda Smeru-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Vyzval tiež prezidentku, aby požiadala súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa pozastaví účinnosť tohto zákona. Ak to hlava štátu neurobí, tak sa na Ústavný súd SR obrátia poslanci Smeru-SD.

Zásah do základných ľudských práv

Podľa Fica je evidentné, že na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR môže operátor poskytnúť štátu informácie, kde sa občan nachádza, s kým telefonuje, komu a kedy poslal SMS správu a kedy a komu poslal e-mail.

„Na čo je toto dobré, pokiaľ ide o boj proti koronavírusu?“ spýtal sa Fico. Ako ďalej uviedol, snaha získavať informácie, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, je v „DNA pravice a tejto koalície“.

Šéf Smeru-SD tvrdí, že zákon prijatý tento týždeň v parlamente, hrubo zasahuje do základných ľudských práv a ide o spôsob, ako „získavať o ľuďoch, ktorí môžu byť pre vládu zaujímaví, nelegálne informácie“.

Ľudia sú menej chránení ako zločinci

Podľa Fica sa prijatím zákona stalo, že bežní ľudia sú teraz menej chránení ako zločinci. Zdôvodnil to tým, že nasadenie informačno-technických prostriedkov (ITP) na ľudí podozrivých z trestných činov musí povoliť súd, ale v prípade monitorovania bežných ľudí pre koronavírus súhlas súdu nie je potrebný.

Predseda Smeru preto vyzval na okamžité zriadenie parlamentnej komisie, ktorú predpokladá zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP. Zároveň navrhol, aby sa rozšírili právomoci parlamentnej komisie aj na kontrolu žiadosti podávaných Úradom verejného zdravotníctva, pokiaľ ide o identifikáciu osôb nakazených koronavírusom.