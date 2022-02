Fico označil Mikulca za „panáka a figúrku“, ktorá robí špinavú robotu

Vládna koalícia stratila dôstojnosť a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) by v žiadnom prípade nemal pokračovať vo výkone svojej funkcie. Nikdy v histórii Slovenskej republiky nebolo právo tak zneužívané na politické účely ako za súčasnej vlády.

V parlamentnej rozprave k odvolaniu ministra vnútra Mikulca to vyhlásil predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Ministra označil za „panáka a figúrku“, ktorá robí špinavú robotu. „On je poskokom pána Matoviča,“ povedal Fico.

Príbeh sa podľa šéfa Smeru-SD začal v roku 2016 až 2020, keď sa začali šíriť „klamstvá“ o predstaviteľoch vtedajšej koalície, o jej nominantoch a podnikateľoch účelovo spájaných s koalíciou.

Zneužívanie trestného práva

Ako ďalej uviedol Fico, po voľbách 2020 došlo k cielenému zneužívaniu trestného práva a za účasti médií k teatrálnemu zatýkaniu predstaviteľov opozície a ľudí, ktorí sú s ňou spájaní.

Fico kritizoval médiá, že „píšu o blbostiach a nezmysloch“ a základné veci tohto štátu ignorujú. Počas vystúpenia sa vrátil k viacerým už známym informáciám z minulosti. Odvolal sa na minuloročnú utajenú správu SIS, v ktorej sa podľa neho hovorilo o manipulácii trestných konaní takzvanými univerzálnymi svedkami.

V prejave sa vrátil k uzneseniu Generálnej prokuratúry SR zo 4. februára tohto roka, ktorým boli skupine vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zamietnuté ich sťažnosti proti obvineniu, ktoré voči nim vzniesol Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).

Legálne odposluchy vyšetrovateľov NAKA

Fico v uplynulých dňoch citoval z legálnych odposluchov vyšetrovateľov NAKA. Prepisy podľa Smeru-SD predstavujú dôkazy o organizovanej trestnej činnosti štyroch vyšetrovateľov NAKA.

Opozičná strana tvrdí, že podľa odposluchov minister vnútra so svojimi podriadenými riešil spôsob odstránenia vyšetrovateľky Diany Santusovej z ÚIS, ktorá riešila vyšetrovateľov NAKA. Fico uviedol, že o všetkom vedela prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa postavila „za zločincov NAKA“ a bránila ich pred stíhaním a väzbou.

Predstavitelia Smeru-SD sa chceli tento týždeň s prezidentkou stretnúť po zverejní uznesenia generálnej prokuratúry. Tá však stretnutie odmietla s poukázaním na to, že do živých veci nepôjde. Fico v piatok povedal, že keď sa zastala vyšetrovateľov NAKA, „vtedy to pre vás živá vec nebola“.