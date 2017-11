Fico rešpektuje názory podpredsedov Smeru-SD na výsledky volieb do VÚC

BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje názory podpredsedov strany na výsledky volieb do VÚC. Povedal to dnes v TA3 v relácií V politike s tým, že v dejinách moderného Slovenska nie je úspešnejší politický projekt, ako je Smer-SD. Podľa premiéra je Smer-SD stále najstabilnejšou a najvýznamnejšou politickou stranou.

Avšak netají, že vo voľbách chceli dosiahnuť viac. „Nie je však dôvod, aby z vedenia strany odstupovali nejakí podpredsedovia,“ povedal Fico, no nevylúčil, že zmeny by mohli nastať na iných úrovniach. „Každý má právo povedať svoje videnie sveta,“ uviedol.

Výsledky volieb do VÚC, po ktorých Smer-SD obsadil dve miesta predsedov krajov, nie sú podľa Fica odrazom činnosti súčasnej vlády. „Tieto voľby nemajú nič spoločné s činnosťou vlády ako takej,“ povedal. Podľa neho kraje fungujú na inom princípe ako vláda. Predseda vlády nevníma výsledky volieb za porážku strany, keďže Smer-SD získal najviac poslancov do krajských zastupiteľstiev v porovnaní s inými politickými subjektmi.

Ak by v budúcnosti malo dôjsť k zmene územného členenia, malo by sa to podľa Fica urobiť zmenou ústavného zákona. „Ešte zrejme budeme nejaký čas žiť s ôsmimi krajmi,“ dodal s tým, že v súčasnosti nie je na zmene široká zhoda. Pokiaľ ide o členenie štátu a o počet žúp, nemalo by sa to meniť obyčajným zákonom, vyžaduje si to podľa neho ústavnú väčšinu..