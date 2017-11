Fico s Richterom sa pochválili najnižšou nezamestnanosťou v ére samostatného Slovenska

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu októbra tohto roka oproti septembru klesla o 0,28 percentuálneho bodu na 6,14 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,94 percentuálneho bodu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 167 278 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so septembrom ide o pokles o 7743 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 79 316 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,35 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,24 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,15 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v októbri 200 272 osôb. Medzimesačne je to pokles o 6615 osôb, v porovnaní s októbrom vlaňajška je to menej o 84 979 ľudí.

Fico očakáva ďalší pokles

„Nikdy v ére moderného Slovenska sme nemali takú nízku mieru nezamestnanosti, ako bola nameraná v októbri 2017,“ povedal na tlačovej besede premiér Robert Fico. Takáto miera nezamestnanosti sa podľa neho dosiahla aj vďaka veľkému úsiliu vlády a krokom, ktoré kabinet podnikol.

Ako príklad uviedol opatrenia na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných, ako aj zavedenie podpory pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku.

Predseda vlády upozornil na to, že na Slovensku už nie je okres, v ktorom by bola miera evidovanej nezamestnanosti nad 20 %, keďže aj okres Rimavská Sobota klesol pod túto úroveň. „Zdá sa, že ak tento trend bude pokračovať, tak prekonáme aj hranicu, ktorá už je magická pre nás, a to je 6 percent,“ povedal k očakávanému poklesu miery nezamestnanosti.

Vytváranie nových pracovných miest

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter poukázal na to, že u zamestnávateľov sa reálne vytvárajú nové pracovné miesta. „Je to dvadsiatypiaty mesiac v poradí, kedy tá stupnica výšky nezamestnanosti klesá,“ povedal.

V súčasnosti podľa Richtera nastáva situácia, kedy nie je problém s vytváraním pracovných miest, ale skôr s uspokojovaním dopytu zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile. „To, čo nám ostáva v evidencii, tá kategória ľudí, si žiadajú rekvalifkácie, vzdelávanie, jednoducho prípravu, aby sme vedeli naplniť podmienku kvalifikovanej pracovnej sily,“ upozornil minister. Upriamil pozornosť na to, že všetky kraje na Slovensku, s výnimkou Košického kraja, majú mieru nezamestnanosti pod 10 %.

Podľa ministra práce klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných, v minulom mesiaci išlo o pokles takmer o 3,7 tisíca osôb. Medzi nezamestnanými podľa Richtera zostáva 144 tisíc osôb do 49 rokov, z toho 53 tisíc do 30 rokov. „Do jedného roka je evidovaných celkovo 110 tisíc nezamestnaných,“ povedal. Podľa neho ide stále o zdroj možných zamestnancov, ktorí by vedeli vyplniť potreby na trhu práce. „Nie sme v situácii, že automaticky sa ideme obracať len na príchod cudzincov z tretích krajín,“ dodal Richter.