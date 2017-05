Fico si stojí za slovami, že do roku 1989 na Slovensku nebola nijaká čierna diera

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) si stojí za slovami, že do roku 1989 na Slovensku nebola nijaká čierna diera. Zdôraznil to v pléne parlamentu vo štvrtok počas pravidelnej Hodiny otázok v odpovedi na otázku opozičného poslanca za SaS Ondreja Dostála.

Otázka znela: “Pán premiér, keď ste v poslednú aprílovú nedeľu v spravodajskej televízii hodnotili Slovensko pred rokom 1989, uviedli ste okrem iného tiež, že “krajina bola nastavená nejako úplne inak a iné krajiny západnej Európy nám ušli do roku 1989 so mzdami, nie je možné v priebehu dvadsiatich rokov dosiahnuť to, čo oni dosiahli za štyridsať alebo päťdesiat rokov”.

Nasledujúci deň ste v Nitre uviedli, že nepatríte medzi ľudí, ktorí tvrdia, “že do roku 1989 tu bola nejaká čierna diera”.

“Pán premiér, čo bolo podľa vás na Slovensku do roku 1989 tou hlavnou príčinou, ktorá bránila tomu, aby sa Slovensko rozvíjalo tak, ako sa po druhej svetovej vojne rozvíjali krajiny demokratického Západu? Môžete priamo priznať to, čo ste nepriamo uviedli už v onú poslednú aprílovú nedeľu, teda že za zaostávanie Slovenska môžu štyri dekády totalitného režimu vlády jednej strany, ktorej ste boli členom?”

Nemôže za povojnové usporiadanie Európy

Predseda vlády Fico povedal, že nemôže za povojnové usporiadanie Európy.

“Usporiadanie sa menilo bez zásahu Slovákov. Slovensko má svoj historický osud determinovaný časom a priestorom. Pozitívom dnešnej doby je, že môžeme objektívnejšie hovoriť o minulosti. Ukazuje sa, že čierno-biele videnie sveta v snahe o pochopenie histórie nesvedčí,” povedal.

Zdôraznil, že ak by v tom čase ľudia tvrdo nepracovali, politici by na Slovensku nemali čo privatizovať. Dostálovi adresoval, že on je podporovateľom privatizácie. “V metaforách o čiernej diere išlo o privatizáciu, o dehonestáciu štátu,” uviedol.

Dostála označil za extrémistu názorov

Dostál reagoval, že jediná jeho forma účasti na privatizácii bola, že si kúpil kupónovú knižku. Z odpovede premiéra sa podľa jeho slov nič nedozvedel, no myslí si, že politici by mali zaujímať jasný postoj nielen k extrémizmu, ale aj k obom totalitným režimom, ktoré boli v 20. storočí, k fašizmu aj ku komunizmu.

“Čo by ste povedali na to, keby sa niekto o fašistickom slovenskom štáte vyjadroval, ako sa vy vyjadrujete o komunistickom režime, teda, že to všetko nebola len čierna diera. Že ľudia poctivo pracovali, čo je pravda. Že nám je ľúto ľudí, ktorí boli v koncentračnom tábore. Rozvíjalo sa hospodárstvo, kultúra. Nebola by to relativizácia komunistického režimu?” pýtal sa Dostál.

Podľa Fica je práve Dostál extrémista v názoroch. “Nikdy ma neprinútite povedať, že tu bola čierna diera,” povedal s tým, že je pravdou, že ľudia nemohli slobodne cestovať, že nebola náboženská sloboda, že boli potláčané ľudské práva. Zároveň dodal, že ľudia vytvárali obrovské hodnoty.

“Politici ako vy odovzdali SPP, elektrárne, distribučné firmy na elektrinu Západu,” dodal. Podľa neho tieto firmy nevznikli na ulici v novembri ’89, boli výsledkom poctivej práce ľudí.

“To mám ľuďom napľuť do tváre kvôli Vašim extrémnym názorom a povedať dôchodcom, že nič nerobili? Ja prejavujem tým ľuďom, že si ich vážim. Hovorím o hodnotách, ktoré boli vytvorené,” uzavrel.