Fico viní zo zmareného referenda Čaputovú, Hegerovi navrhol novelizáciu slovenskej ústavy

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) posiela premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) v otázke referenda dva dokumenty. Jedným z nich je návrh novelizácie Ústavy SR a druhým žiadosť, aby vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu ústavného zákona.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii ozrejmil predseda Smeru-SD Robert Fico, podstatou návrhu bude doplniť do ústavného zákona odsek, že referendom bude možné skrátiť volebné obdobie poslancom parlamentu. Predmetným návrhom by sa potom mohli zaoberať poslanci parlamentu, a to na najbližšej schôdzi Národnej rady SR (NR SR), ktorá sa začína 22. júla.

Prezidentka pomohla zločineckej vláde

Ústavný súd SR (ÚS SR) v stredu 7. júla rozhodol, že predmet referenda o predčasných parlamentných voľbách je v rozpore s ústavou a nemôže sa teda konať. „Týmto krokom vychádzame v ústrety všetkým tým, ktorí po stredajšom rozhodnutí Ústavného súdu SR preliali kýble sĺz,“ uviedol Fico.

Šéf Smeru-SD ďalej zopakoval, že vinu za zmarenie referenda nesie prezidentka Zuzana Čaputová. „O tom niet pochýb, lebo prezidentka nemala žiadnu povinnosť obrátiť sa na Ústavný súd SR. Svojim konaním len chcela pomôcť tejto zločineckej vláde a dopriať jej ďalších 60 dní. V histórii Slovenskej republiky bude zapísaná ako druhý človek, ktorý politicky zmaril referendum a na to sa nemôžeme mlčky pozerať,“ dodal Fico.

O zmene ústavy môžu rozhodnúť poslanci

Prezidentka 7. júla povedala, že poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda.

„Obratom by som potom takéto referendum vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ priblížila slovenská hlava štátu. Naznačila tak, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj prostredníctvom uznesenia parlamentu.