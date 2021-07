Otázka o zmene ústavy je podľa SaS predčasná, návrh môže byť predložený do parlamentu až v decembri

Otázka o zmene Ústavy SR je momentálne predčasná. Ako upozornil poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS), parlament na júnovej schôdzi rokoval o návrhu Tomáša Tarabu (nezaradený) o zmene ústavy, ktorou sa mala v ústave zakotviť možnosť konania referenda o predčasných voľbách.

Pretože sa o jeho návrhu hlasovalo 29. júna, najbližšie bude môcť byť podľa rokovacieho poriadku podobný návrh do NR SR predložený až 29. decembra. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Šprlák.

Zaujať stanovisko musí najprv Republiková rada

„Každopádne platí, že ak bude táto otázka aktuálna, najskôr k tomu zaujme stanovisko Republiková rada SaS a poslanecký klub SaS a až následne ho budeme komunikovať,“ doplnil.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 7. júla povedala, že poslanci NR SR môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou.

Referendum sa môže konať aj na základe uznesenia

„Poslanci NR SR môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v zhode s ústavou. Následne môžu prijať uznesenie, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s Ústavou SR,“ uviedla Čaputová.

Prezidentka tak naznačila, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia NR SR.