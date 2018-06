Fico víta podanie trestného oznámenia na jeho osobu, vysvetlil aj dôvod

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Predseda Smeru-SD Robert Fico víta podanie trestného oznámenia na jeho osobu. Ako povedal dnes na tlačovej besede, teraz budem mať aspoň právo hovoriť, kto je kým platený, akí poradcovia sa tu pohybovali, ako sa pripravovali billboardy.

„Ak to chcú, môže to byť predmetom verejnej diskusie,“ uviedol Fico s tým, že prečo tí, ktorí podali na neho trestné oznámenie, sa nevyjadrili aj k prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. „Hovorme o všetkých rovnako,“ dodal.

Občianska iniciatíva a organizátori protestov Za slušné Slovensko dnes podali na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave trestné oznámenie na poslanca NR SR, predsedu strany Smer-SD Roberta Fica za šírenie poplašnej správy a ohováranie.

Ako pred jeho podaním povedal pre médiá pred budovou prokuratúry Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko, „viedlo nás k tomu to, že poslanec Fico ešte vtedy, keď bol premiér, sa snažil ľudí zastrašiť. Dobre si všetci pamätáte dlažobné kocky pred úradom vlády, bezpečnostnú radu štátu, chaos a jeho slovami snahu o destabilizáciu krajiny. Na to je v Trestnom zákone paragraf, a to je šírenie poplašnej správy“.

Dodal, že počas všetkých zhromaždení sa podľa informácií od polície nestal ani jeden incident.