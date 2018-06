Video: Iniciatíva Za slušné Slovensko podala trestné oznámenie na Fica a organizuje ďalšie pochody

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Občianska iniciatíva a organizátori protestov Za slušné Slovensko v piatok podali na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave trestné oznámenie na poslanca NR SR, predsedu strany SMER – SD Roberta Fica za šírenie poplašnej správy a ohováranie.

Ako pred jeho podaním povedal pre médiá pred budovou prokuratúry Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko, „viedlo nás k tomu to, že poslanec Fico ešte vtedy, keď bol premiér, sa snažil ľudí zastrašiť. Dobre si všetci pamätáte dlažobné kocky pred úradom vlády, bezpečnostnú radu štátu, chaos a jeho slovami snahu o destabilizáciu krajiny. Na to je v Trestnom zákone paragraf a to je šírenie poplašnej správy.“ Dodal, že počas všetkých zhromaždení sa podľa informácií od polície nestal ani jeden incident.

Trestné oznámenie podali v mene všetkých vyše 150 organizátorov protestov, ktorí, ako zdôraznil Šeliga, ich organizovali zadarmo. Zároveň avizoval, že iniciatíva Za slušné Slovensko nikam neodchádza a budúci piatok o 17:00 bude pochod Za slušné Slovensko v Bratislave a ďalších mestách, pravdepodobne v Banskej Bystrici a Košiciach.