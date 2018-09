Finančná správa považuje za zavádzajúce, že Slovensko musí zaplatiť Európskej únii milióny eur

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Finančná správa odmieta medializované informácie, ktoré priniesol Denník N o tom, že Slovensko bude musieť zaplatiť 302 miliónov eur Európskej únii. Agentúre SITA poskytla stanovisko finančnej správy jej hovorkyňa Ivana Skokanová. Podľa Denníka N Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území má do rozpočtu Európskej únie zaplatiť 302 miliónov eur.

Ide o sumu, o ktorú sme údajne pripravili Úniu pri preclievaní takzvaného čínskeho tovaru v rokoch 2013 až 2014. Finančná správa sa bráni tým, že suma nie je definitívna a o jej definitívnej výške bude rozhodovať ešte Európska komisia. Štátna inštitúcia považuje publikované informácie za účelové s cieľom poškodenia jej mena.

Trenčianska deklarácia

„Nie je to žiadna nová informácia. Prezident finančnej správy mal na túto tému rozhovor s Hospodárskymi novinami už vo februári tohto roka. Nie je pravda, že Slovensko musí zaplatiť 302 miliónov eur. Táto medializovaná suma nie je konečná a musí ju ešte posúdiť Európska komisia, pričom finančná správa jednoznačne považuje výšku sumy za neopodstatnenú a neoprávnenú,“ uviedla v stanovisku finančná správa. „Okamžite ako sme identifikovali problémy s preclievaním a podhodnocovanim takzvaného ázijského tovaru, sme zorganizovali v roku 2014 v Trenčianskych Tepliciach stretnutie krajín V4. Na základe tejto našej iniciatívy bola prijatá Trenčianska deklarácia. V nej sme stanovili minimálne prahové hodnoty rizikových profilov. Tieto opatrenia boli veľmi účinné. Dokazuje to rapídny pokles identifikovaných strát na cle – tie postupne klesli zo 163 miliónov eur v roku 2013 na 6,9 milióna eur v 2015, 3,5 milióna eur v 2016 a na 1,3 milióna eur v 2017,“ doplnila štátna inštitúcia.

Denník N publikoval dnes článok o tom, že Slovensko sa v rokoch 2013 a 2014 stalo rajom colných podvodov s textilom a obuvou z Číny v obrovskom rozmere. Naše úrady podvody buď prehliadali, alebo, čo je podľa expertov na clá pravdepodobnejšie, priamo na nich spolupracovali. Vyplýva to podľa denníka zo zistení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Čínsky tovar

Podľa denníka OLAF vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území, má do rozpočtu Európskej únie zaplatiť 302 miliónov eur. Ide o sumu, o ktorú sme údajne pripravili Úniu pri preclievaní čínskeho tovaru. Z vybraného cla Slovensko do kasy EÚ totiž odvádza 75 percent a len 25 percent zostáva nám.

Ako konkrétne podvody prebiehali podrobne podľa denníka opisuje OLAF v správe o činnosti za rok 2017. Podľa európskych kriminalistov sa na podvody s textilom a obuvou využívala cesta po mori z Číny cez nemecký prístav Hamburg a v oveľa menšej miere cez iné prístavy.

Kontajnery tam prekladali na kamióny a na colné konanie ich prevážali do iných krajín Únie – najmä do Veľkej Británie, na Slovensko, do Česka, Francúzska a na Maltu. S textilom sa podľa OLAF najviac podvádzalo vo Veľkej Británii, kde straty pre rozpočet EÚ vypočítali na 1,9 miliardy eur.