Fínsko by sa mohlo rozhodnúť o žiadosti členstva do NATO do niekoľkých týždňov, Švédsko stále váha

Fínsko sa o žiadosti o členstvo do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) rozhodne pravdepodobne skôr do niekoľkých týždňov, ako mesiacov. Fínska premiérka Sanna Marin sa tak vyjadrila po bilaterálnom rokovaní so svojou švédskou partnerkou Magdalenou Andersson v Štokholme. Podľa Marin by bolo najlepšie podobné bezpečnostné rozhodnutia koordinovať so Švédskom. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Fínsky parlament dostal v stredu bielu knihu o zmenách v národnom bezpečnostnom prostredí po útoku susedného Ruska na Ukrajinu. Očakáva sa, že správu zákonodarcovia podpíšu a zverejnia ju ešte v stredu.

Andersson po stretnutí s Marin hovorila opatrnejšie a uviedla, že Švédsko stále zvažuje svoje rozhodnutie. Podotkla pritom, že v septembri sa v krajine konajú voľby. Fínsko a Švédsko sú oficiálne takzvané nezúčastnené krajiny. Od začiatku vojny na Ukrajine sa však diskutuje o možnosti ich vstupu do NATO.