Fínsky prezident bude diskutovať s ruským náprotivkom. Niinistö sa domnieva, že Putin má záujem rokovať s USA

Fínsky prezident Sauli Niinistö oznámil, že v piatok sa bude telefonicky zhovárať s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Podľa 73-ročného politika je dôležité pokračovať v rozhovoroch s Moskvou na dosiahnutie mieru na Ukrajine prostredníctvom diplomacie a zabránenie konfliktu v iných častiach Európy.

Niinistö spomenul nedávne telefonáty Putina s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, no podľa neho sa Putin chce zapojiť do dialógu predovšetkým so Spojenými štátmi, a nie s európskymi lídrami, a že väčšina správ z Kremľa smeruje do Washingtonu, nie do európskych metropol.

Fínsko, ktoré je členom Európskej únie, ale nie NATO, má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1 340 kilometrov. Celoštátny prieskum minulý týždeň ukázal, že väčšina opýtaných po prvý raz uviedla, že severský štát by mal vstúpiť do NATO.