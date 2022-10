Finweek Bratislava 2022: Slovensko ako možný ťahúň fintech regiónu krajín V4

Šiesty ročník konferencie Finweek Bratislava, ktorý sa konal 20. až 22. septembra, potvrdil že Slovensko má potenciál byť fintech lídrom krajín V4 a zapísať sa tak na svetovú mapu finančných inovácií. Na najväčšej sektorovo orientovanej konferencii na Slovensku vystúpilo až 55 zahraničných a slovenských odborníkov a inovátorov z bankového a IT sektora vrátane štátnych zástupcov, ktorí okrem najnovších trendov finančného sveta hovorili aj o úskaliach a nevyhnutných legislatívnych zmenách s cieľom podporiť vznik nového stredoeurópskeho inovačného centra.

Digitálne finančné nástroje a služby sa vyvíjajú neuveriteľným tempom, čo však potrebujeme, je, aby boli nielen inovatívne, ale aj bezpečné a užívateľsky dostupné. Týmto témam sa venoval 6. ročník Finweek Bratislava – trojdňový finančný maratón, ktorý sa od 20. do 22. septembra konal v Bratislavskom HubHub Twin City.

Foto: Finweek

„Tak ako sme sa pred pár rokmi rozprávali o online trvalom príkaze v banke, ktorý si sami vystavíme, dnes hovoríme o blockchain riešeniach, decentralizovaných financiách či o kryptomenovom trhu – o úplne novom sektore, ktorý je pre Slovensko obrovskou príležitosťou. Aj preto sa snažíme získať podporu pri budovaní technologickej infraštruktúry, ktorej súčasťou bude blockchain centrum fungujúce na báze najrýchlejšieho superpočítača na svete od spoločnosti Tachyum. Primárnym cieľom je prilákať zahraničných investorov a mladé mozgy, vrátane tých, ktoré pred rokmi odišli do zahraničia,“ hovorí Davy Čajko, zakladateľ FINAS – Fintech & Insurtech asociacie Slovenska, ktorého víziu podporuje aj samotná spoločnosť Tachyum. „Držím palce FINASu, aby naplnil svoju ambíciu vytvoriť v Bratislave inovačný hub zameraný na nové finančné technológie, ktorý bude mať presah Slovenska. Konkurencia v regióne je veľká, preto som rád, že Tachyum môže v tomto smere poskytnúť jedinečnú technologickú výhodu, ktorou je superpočítač s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu,“ reaguje Robert Cisár, Business Development Manager, Tachyum.

Foto: Finweek

Dôležitou časťou konferencie bola najmä diskusia – CEE: opportunities in the innovation region, ktorej cieľom bolo otvoriť dialóg o novom inovačnom regióne v oblasti fintech, ktorý má vzniknúť na území V4 a susedných krajín, a ktorého potenciál vidí Shmuel Ben-Tovim, President & CEO, The Fintech Community of Israel, aj v spolupráci s izraelskými spoločnosťami. Podľa Pavla Čverhu, Vice president at FINAS association & Lawyer at Prosman & Pavlovič, môže Slovensko ťažiť najmä vďaka svojej centrálnej polohe v rámci Európy: „Naším cieľom je vytvoriť z Bratislavy centrum pre inovácie, ktoré prilákajú investorov. S týmto cieľom sme na Slovensku vytvorili ekosystém pozostávajúci z 50 spoločností, v rámci ktorého spúšťame iniciatívu The Fintech Valley a začíname vzájomnú kooperáciu medzi krajinami V4.”

Foto: Finweek

Výsledkom tohto dialógu môžu byť skutočne veľké príležitosti. Jednou z nich je aj spolupráca s ukrajinskou fintech asociáciou pri tvorbe spoločného fintech hubu v Bratislave, o ktorej počas diskusie informoval Pavol Čverha. „Tento hub je súčasťou nášho nového projektu „The Fintech Valley Europe, a zároveň krokom, ktorým aspoň čiastočne pomôžeme našim kolegom na Ukrajine,” hovorí Čverha. Slovenské a ukrajinské startupy chce podporovať aj Binance. „Na vzniku takéhoto hubu by sme radi spolupracovali. Zamerať sa predovšetkým musíme na podporu IT sektora,” hovorí Daniel Fekete, Binance. Vzájomnú kolaboráciu považuje Shmuel Ben-Tovim v aktuálnej situácii za extrémne dôležitú. Iniciatívu spájania sa krajín vo fintech sektore podporuje aj Benjamin Berényi, PastPay.io | Hungarian Fintech Association, ktorý sa tohto projektu rád zúčastní aj v budúcnosti, a to isté si myslí aj Rostyslav Dyuk, ktorý si takéto kroky voči Ukrajine nesmierne váži. „Podporujem iniciatívu spájania krajín vo fintech a určite uvítam aj myšlienku založenia slovensko-ukrajinského fintech hubu na Slovensku,“ hovorí Dyuk, ktorý však za prvoradé považuje najmä vzdelanie, s ktorého nárastom bude podľa neho rásť aj úroveň regulácie. Rovnaký názor zdieľa aj FINAS, ktorá má spolu s EUBA v pláne pripraviť nový predmet zameraný na fintech inovácie.

Foto: Finweek

Fintech spoločnosti by podľa Shmuela Ben-Tovima mali cítiť silnú podporu vlády. Tá je spolu s dobrou spoluprácou s európskymi krajinami typická aj pre izraelské fintech spoločnosti. „Izraelu však chýba sandbox, v rámci ktorého by sme mohli testovať svoje nápady a produkty, a ktorý by bol pre Slovensko výhodou,” hovorí Ben-Tovim. Podľa Rostyslava Dyuka sú však nové výzvy vo fintech sektore závislé najmä od rýchlosti reakcie vlády. Vidíme to aj v prípade vojny na Ukrajine, kde môžu nové technológie doslova zachraňovať životy. Už nejde len o akúsi zábavu, preto bude podľa neho potrebná nová európska legislatíva digitálnych aktív.

Foto: Finweek

Sektor bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva aktuálne tvorí až 14,3 %-ný podiel na celkovom HDP Slovenska a v porovnaní s ostatnými segmentmi tvoriacimi národné hospodárstvo je tak najväčším tvorcom HDP. Aj napriek tomu mu však chýbajú jasné legislatívne pravidlá, ktoré by správne uchopili finančné technológie a zatraktívnili tak Slovensko aj pre zahraničných investorov. Spoločnosť Binance vidí v slovenských startupoch veľký potenciál a v budúcnosti by chcela do niektorých z nich investovať. „Chceli by sme podnietiť záujem slovenských firiem o blockchain,” hovorí Daniel Fekete a dodáva, že regulácie spoločnosť víta. Podľa Martina Petra, vedúceho Centra pre inovácie pri Ministerstve financií SR, si problémy s reguláciami uvedomuje aj MFSR a je v jeho záujme sa nimi zaoberať. Riešením by podľa Martina Petra mohol byť PSD3 a skvelé by bolo aj digitálne ID, ktoré by efektívne využili viaceré sektory.

Foto: Finweek

„Všetky naše kroky pripravujeme v kontexte priorít súvisiacich so zavedením budúcej regulácie MICA. Aktuálne potrebujeme zintenzívniť komunikáciu s vládou ohľadom legislatívneho prostredia a získať podporu pre fungovanie nášho rastúceho ekosystému. Za ďalší kľúčový krok považujeme úspešné umiestnenie superpočítača na Slovensku. Domáci fintech sektor by tým totiž získal jedinečnú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej by sa Slovensko stalo lídrom CEE regiónu, z čoho by čerpala celá generácia digitálneho hospodárstva, ktoré tu vzniká. Verím preto, že dokážeme naplniť potenciál, ktorý máme,“ dodáva na záver Čajko.

Foto: Finweek

Konferenciu Finweek Bratislava 2022 sa organizátorom Tech Events podarilo zorganizovať najmä vďaka podpore viacerých partnerov a podporovateľov:

Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, VISA, Binance, Blik, 365.bank

Podporovatelia: Portu, CRIF – Slovak Credit Bureau, Fumbi

Portu, CRIF – Slovak Credit Bureau, Fumbi Technická podpora: Norriv, Slido

Norriv, Slido Side event partneri: Zlatá minca, FINAS |Fintech & Insurtech Association of Slovakia

Zlatá minca, FINAS |Fintech & Insurtech Association of Slovakia Venue partner: HUBHUB

HUBHUB Gallery partner: ASG

ASG Mediálni partneri: StartitUp, SITA, Nextech, Satosi.sk, Financie v pohode, Bankovnictví, Euroekonom.sk, Start Money Match, O krypte, MediaKlik, Zlatá minca, Pravda

Foto: Finweek

