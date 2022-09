Finweek prinesie najdôležitejšie témy dnešného finančného sveta. Konferencia štartuje už 20. septembra, prinesie výsledky Zlatej mince a jednou z hlavných tém bude inovačný región V4

Už v utorok 20. septembra štartuje Finweek Bratislava 2022, trojdňová konferencia nabitá novinkami zo sveta inovácií vo finančnom svete, ktorá sa bude konať už 6. rok. Do Bratislavy pritiahne lídrov z finančného sveta, ktorí budú diskutovať o výzvach a možnostiach otvoreného bankovníctva, digitálnom eure a jeho dopade na strednú Európu či o AML a adopcii blockchain technológie inštitúciami. Pozornosti neunikne ani web 3.0., personalizované financie, globálne trendy a riešenia v boji proti podvodom, finančná gramotnosť, insurtech inovácie a potenciál inovačného regiónu V4. Súčasťou konferencie bude aj vyhlasovanie výsledkov Zlatej mince, ktoré sa tak po prvýkrát v histórii bude konať za účasti divákov.

„Konferenciu Finweek organizujeme už 6. rok po sebe. Fintech sa z roka na rok akceleračne rozvíja a má pre Slovensko veľký význam. Pre tradičný bankový sektor a inovatívnu komunitu, ktorá sa u nás postupne formuje, je tak Finweek skvelou príležitosťou ako sa stretnúť s lídrami poháňajúcimi globálny finančný a technologický priemysel dopredu, či ako zviditeľniť svoju značku a nápady s cieľom posunúť vpred celú spoločnosť. Aktuálne zlomové okamihy sa týkajú aj finančného sveta a práve naša generácia rozhodne, ako bude vyzerať naša budúcnosť,” hovorí Davy Čajko, CEO Finweek.

Hneď 1. diskusia – A time of reflection on current global development – Towards a new paradigm of the global financial ecosystem – sa bude okrem súčasného stavu finančného ekosystému venovať aj jeho budúcemu smerovaniu. Diskusie sa zúčastní aj Peter Paluš, Head of Financial Unit, Permanent Representation of Slovakia to the European Union, ktorý sa spolu s ďalšími odborníkmi dotkne aj digitálneho eura, stablecoinov či výziev a ponaučení, ktoré súvisia s technológiou CBDC a DeFi. „Verím, že retailové CBDC je schopné zabezpečiť autonómiu, odolnosť a efektívnosť platieb v Európe. Cezhraničná interoperabilita si však vyžaduje normy a spoluprácu s finančným sektorom,” uviedla Petia Niederländer, Director Payments, Risk Monitoring and Financial Literacy, Austrian National Bank. Význam v normách vidí aj Martin Bruncko, Executive Vice President for Europe, Binance, podľa ktorého by „jednotný trh“, aký navrhuje MiCA, bol nesmierne prospešný. „Spoločnosti by súhlasom v jednom členskom štáte získali aj celoeurópsky „pas“ na poskytovanie služieb v celej Európe. Ušetrilo by sa tým trápenie s dodržiavaním každého režimu jednotlivo,” vysvetľuje Bruncko. Budovanie moderného finančného ekosystému si ale vyžaduje kooperatívny prístup a rámec potrebný na zosúladenie politických cieľov a riešení. „Jednou z kľúčových otázok CBDC je stupeň súkromia transakcií. Existujúce riešenia sú buď náchylné na obavy o bezpečnosť, alebo neposkytujú úplné súkromie ako hotovosť,” uvádza Jonas Gross, Chairman, Digital Euro Association. Odborníci sa tak dotknú aj problému cezhraničných platieb, ktoré sú podľa Marcus Härtel, Market Infrastructure Expert, European Central Bank v porovnaní s domácimi transakciami relatívne pomalé, nákladné a neprehľadné a prístup k nim je stále obmedzený.

2. diskusia – Regulations & MiCA – sa bude venovať najmä MiCa ako novej paradigme pre digitálne aktíva. Odborníci budú hovoriť o jej víťazoch a porazených, ale aj o spôsoboch jej globálnej regulácie. V tej totiž vidia zmysel viacerí odborníci. „MiCA prináša reguláciu crypto trhu, čo znamená riešenie ochrany spotrebiteľa, integritu trhu a finančnú stabilitu,” uvádza Rok Žvelc, Legal Officer, DG FISMA, European Commission. Znamenala by teda jednotná európska MiCA konkurenčnú výhodu pre európske krajiny? „MiCA potrebuje priestor a možnosť rozvíjať sa aj v časoch prijímajú národných predpisov. MiCA je totiž zastrešujúcim rámcom, ktorý dáva spoločnostiam priestor rásť,” hovorí Lynn McConnell, Director Compliance Europe, Binance. Význam MiCA vidí aj samotná NBS, podľa ktorej MiCA prináša komplexnú reguláciu poskytovania služieb kryptoaktív, ktorú sme doteraz na Slovensku nemali.

3. diskusia – CEE: opportunities in the innovation region – sa bude venovať príležitostiam v regióne V4 a susedných krajín, ktorých prvá diskusia má položiť základ pre založenie spoločného inovačného regiónu v oblasti FIntech. Ako spolupracovať pri tvorbe stabilného a konkurencieschopného stredoeurópskeho inovatívneho fintech regiónu? Aké benefity vieme získať zapojením zúčastnených strán do spoločného projektu? V zmysle Národnej fintech stratégie Slovenska, ktorú si dala za cieľ vytvoriť asociácia FINAS v spolupráci s aktérmi trhu, sa v snahe o dosiahnutie tohto cieľa bude diskutovať aj o vzniku nového vývojového centra zameraného na inovácie a technológie v Bratislave a tiež o ukrajinsko – slovenskom Fintech Hube akcelerovanom asociáciou FINAS & UAFIC. Diskusia sa dotkne aj noviniek vo fintech ekosystéme na Slovensku. „Nielen pre inovatívny sektor, ale pre celé Slovensko je tento panel mimoriadne dôležitý. FINAS a jeho fintech komunita rastie, čoho dôsledkom je naša nová vízia, ktorou začíname dialóg aj s inými než len kohéznymi krajinami s cieľom vytvoriť celok, ktorý môže byť zdrojom konkurenčných výhod a synergií pre všetkých aktérov v regióne. Týmto otvárame diskusiu nášho nového projektu „the Fintech Valley Europe,” zdôrazňuje Davy Čajko. Potenciál fintech sektora vníma aj Martin Peter, Chairman of the Center for Financial Innovation, Ministry of Finance of the Slovak Republic: „Podarilo sa nám zmeniť prístup k finančným inováciám. Finančný trh ich už nevníma ako niečo exotické, čo na Slovensku nie je a dlho nebude, ale ako pevnú súčasť budúcnosti financií na Slovensku.”

Prvý deň konferencie vyvrcholí galavečerom Zlatá Minca – Prize awards, ktorého sa zúčastnia zástupcovia ocenených spoločností, členovia odbornej poroty a návštevníci konferencie. Tento galavečer sa tak po prvýkrát v histórii bude konať za účasti divákov. Nepôjde pritom len o samotné odovzdávanie ocenení. Celý večer sa bude niesť v téme „Reálne kroky k finančnej gramotnosti na Slovensku” a každý ocenený a ocenenie odovzdávajúci člen poroty sa k nej bude môcť vyjadriť.

Druhý deň zaháji Piotr Pietrzak, Director of International Development, BLIK, a hneď po jeho krátkom kick-off bude nasledovať diskusia s názvom Challenges of the Banking & Fintech sector. Jej témou budú aktuálne prekážky a inovácie na globálnom fintech trhu. „Chceme agilne reagovať na inovácie digitálneho bankovníctva, IT bezpečnosti a na narastajúce potreby klientov tempom, vďaka ktorému budeme na trh prinášať aplikované inovácie promptne a kvalitne,“ hovorí Martin Horváth, Head of 365.innohub & Chief Innovation Officer, 365.bank. Silným bodom diskusie bude aj open banking – digitálne banky a API ekonomika, ich potenciál a budúcnosť digitálneho bankovníctva, ktoré ako základná fintech služba predstavuje príležitosť prepájať nebankové subjekty s globálnym finančným systémom a finančne ich tak posilniť. Malo by otvorené bankovníctvo zmysel aj vo verejnej správe? Aký je rozdiel medzi PSD2 a PSD3? Aké sú embedované financie, čo si predstaviť pod pojmom digitálna identita a aké zmeny spôsobí web 3.0 v rámci financií? Diskusie sa zúčastní aj Branislav Beer, CEE Business Development Manager zo spoločnosti Visa, ktorý priblíži prístup Visa ku kryptomenám a spôsob, akým Visa pomáha existujúcim aj novým klientom zorientovať sa v nových technológiách a v spôsobe ich používania.

Témou 2. diskusie bude Security in Finance a jednou z hlavných otázok bude AML a jeho úloha v oblasti Fintech. Cieľom diskusie bude priblížiť úlohu AML a diskutovať o aktuálnych výzvach a trendoch, ktorým AML podlieha. Aktuálne totiž pociťujeme zvyšujúci sa tlak na zavádzanie pokročilejších softvérov kybernetickej bezpečnosti, v ktorých vývoji Slováci vynikajú. Ako je na Slovensku regulované pranie špinavých peňazí? Akými opatreniami proti tomuto problému bojujeme a ako tieto opatrenia vstupujú do praxe prostredníctvom právneho rámca? Ako bojujeme proti finančnej kriminalite a do akej miery zvýšili svoje úsilie v oblasti jej monitorovania kompetentné orgány? Ako proti finančnej kriminalite bojuje spoločnosť a ako vie, že v boji proti nej využíva primerané opatrenia? Akým spôsobom môžu byť nápomocné jednotlivé podniky a ako nám v celom tomto procese dokáže pomôcť AML?

3. diskusia – Transformation of international payments – sa bude venovať najmä elektronickým peniazom, ich trendom, regulačnej problematike a vyhliadkam do budúcnosti. Na poli platieb sa totiž v posledných rokoch dejú obrovské zmeny, a z tých plynie aj množstvo príležitostí. Diskusia sa preto dotkne aj transformácie medzinárodných platieb, PSD2, otvoreného bankovníctva, inovácií KYC/KYB určených pre fintech sektor či o celkovej budúcnosti digitálnej identity.

V rámci 4. diskusie bude hlavnou témou Insurtech. Ide o sektor, ktorý môže byť v celkových číslach väčší a silnejší než fintech, no problémom je, že na Slovensku zatiaľ zaostáva. Na túto tému budú preto diskutovať priamo aktéri, pričom venovať sa budú aj konkrétnym reáliám na Slovensku, a to Národnému registru pohľadávok či otázkam týkajúcim sa digitálnej identity, otvorenému poisteniu a digitalizácii životného poistenia.

Keďže záver 2. dňa bude patriť kryptomenám a blockchain technológii, poslednú diskusiu s názvom The institutional adoption of cryptocurrencies uvedie krátkym kick-off Juraj Forgács, CEO, Fumbi. „V priebehu minulého roka si bitcoin získal celosvetové prijatie. Vlastnia ho inštitúcie, korporácie, krajiny a milióny jednotlivcov. DeFi buduje základy peer-to-peer finančného systému a NFT medzitým vedú k zrodu miliardových odvetví v umení a hrách. Je jednoducho čas zaoberať sa ich rámcom,” uvádza Peter Kris, Founder of Mangata Finance (tbc). Bude budúcnosť finančných služieb postavená na kryptobankingu a decentralizovaných financiách? Ako sa realizujú platby vo svete kryptomien? Ako fungujú zúčtovacie systémy a fundraising a ako sa čerpajú pôžičky a úvery? Majú cenné papiere v porovnaní s kryptomena nejakú hodnotu? Akým pravidlám podlieha celkový finančný obchod a akú úlohu v tom celom zohráva blockchain?

Druhý deň Finweek nakoniec uzavrie FINAS Meetup #6, ktorý je už 6. stretnutím mladého, rýchlo rastúceho slovenského Fintech, Blockchain & Crypto ekosystému. „Vplyv fintech presahuje finančný systém a slúži ako základná zložka a katalyzátor digitalizácie, ktorý je dôležitý nielen pre súkromné financie, ale aj pre firmy. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý len nedávno zverejnil portál Seekingalpha.com, až 80 % ľudí uprednostňuje online bankovníctvo pred návštevou kamennej prevádzky, zatiaľ čo 59 % mileniálov prejde alebo už prešlo na výhradne digitálne bankovníctvo. Podľa spoločnosti Visa zas podniky, ktoré prijímajú digitálne platby, generujú o 17 % vyššie príjmy a ušetria 28 % na digitálnych transakciách v porovnaní s hotovostnými. Práve digitálne bankovníctvo, ktoré je základnou fintech službou, nám dáva príležitosť prepojiť nebankové subjekty s globálnym finančným systémom a finančne ich posilniť. Svetoví experti očakávajú, že tento potenciál sa premietne do obrovských výnosov fintech akcií, a že globálny fintech trh do roku 2028 dosiahne 332,5 miliardy USD,” hovorí Davy Čajko, prezident asociácie FINAS | Fintech & Insurtech Association of Slovakia. Súčasťou FINAS Meetup #6 bude predstavenie nových členov a projektov FINAS, financovania inovácií a startupov z európskych a súkromných zdrojov a chýbať nebude ani NETWORKING s ľuďmi z inovačného odvetvia.

Posledný deň Finweek bude patriť finančnej gramotnosti. 1. diskusia – Zlepšenie finančnej gramotnosti na Slovensku – od vízii k realite? – bude hovoriť o projektoch, ktorými prispieva k zlepšeniu finančnej gramotnosti tretí a súkromný sektor a tiež o tom, čo robia konkrétne štátne inštitúcie? Jedným z pekných príkladov je aj projekt 5 peňazí, ktorý vznikol vďaka nadácii NBS, či inovatívny program FinQ, ktorého cieľom je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Ako však k zlepšeniu finančnej gramotnosti prispieva samotné Ministerstvo školstva SR a čo prinesie kurikulárna reforma?

V téme budú odborníci pokračovať diskusiou Finančná gramotnosť #2, kde sa dotknú faktorov jej vplyvu a motivácie pre jej dosahovanie. „Práve nízka finančná gramotnosť spôsobuje, že spotrebitelia často naletia aj na veľmi prízemné a jednoduché podvody,” uvádza Júlia Čillíková, Executive Director Supervision and Financial Consumer Protection Department, National Bank of Slovakia. Hovoriť sa bude aj o dôležitosti kritického myslenia či o rodovej dôležitosti. Viete prečo je dôležité, aby ženy viac mysleli na investičné nástroje/produkty? „Z hľadiska pohlavia sú sebavedomejší muži, ktorých vedomosti sú výrazne bohatšie ako u žien. Platí tiež, že ľudia s vyšším vzdelaním budú mať rozsiahlejšie znalosti – najlepšie výsledky dosiahli vysokoškoláci,“ vysvetľuje Martin Luňáček, Managing Director, PORTU. Otázkou je, či je finančná gramotnosť stále považovaná za „trendy” aj v očiach veľkých spoločností a ako ich zapojiť do programu finančného vzdelávania s cieľom posilňovať finančnú gramotnosť ako jednu z kľúčových kompetencií pre život obyvateľov?

Konferenciu Finweek Bratislava 2022 sa organizátorom Tech Events podarilo zorganizovať najmä vďaka podpore viacerých partnerov a podporovateľov:

Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, VISA, Binance, Blik, 365.bank

Podporovatelia: Portu, CRIF – Slovak Credit Bureau, Fumbi

Portu, CRIF – Slovak Credit Bureau, Fumbi Technická podpora: Norriv, Slido

Norriv, Slido Side event partneri: Zlatá minca, FINAS |Fintech & Insurtech Association of Slovakia

Zlatá minca, FINAS |Fintech & Insurtech Association of Slovakia Venue partner: HUBHUB

HUBHUB Gallery partner: ASG

ASG Mediálni partneri: StartitUp, SITA, Nextech, Satosi.sk, Financie v pohode, Bankovnictví, Euroekonom.sk, Start Money Match, O krypte, MediaKlik, Zlatá minca, Pravda

