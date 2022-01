Fond pre budúcnosť športu opäť odmeňoval. Rozdal už takmer 700-tisíc eur

Projekt na podporu amatérskeho športu Fond pre budúcnosť športu znovu spravil radosť mnohým individuálnym športovcom či tímom. Grant putoval do rúk futbalistov, hokejistom, no i tanečníkom alebo krasokorčuliarom.

Celkovo bolo rozdelených tentokrát 116 500 € a to až 32 individuálnym športovcom či klubom. Dokopy už Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu podporila čiastkou takmer 700 tisíc eur viac než 300 talentovaných športovcov, či amatérske kluby.

Najmladšia olympionička

Aktuálne podporu získala ešte len 19-ročná bobistka Viktória Čerňanská, ktorej na 99 percent budeme môcť fandiť pri jej premiére na zimných hrách v Číne. „Ešte v roku 2020 som sa kvalifikovala na zimné hry mládeže v Lausanne, kde som si vybojovala skvelú striebornú medailu. Dva roky na to pôjdem už na veľké hry do Číny, čo je pre mňa veľký úspech. Monoboby žien je nová disciplína na zimných hrách, na ktorú sa snažilo kvalifikovať približne 50 športovcov. Do Číny sa dostane 20 a som rada, že budem patriť medzi ne. Budem najmladšou bobistkou.“

Za prípravou do špeciálnej haly

O grant sa úspešne uchádzal aj ďalší predstaviteľ zimných športov; 15-ročný lyžiar Andrej Barnáš. V mladom Tatrancovi možno rastie nasledovateľ bratov Žampovcov. „Teším sa z tejto správy, zastihla ma počas sezóny a určite tento grant budem vedieť využiť. Pôjde na doplnenie výstroje i cestovanie, keďže chodím na preteky aj do zahraničia, najďalej som bol dokonca v Kanade. Počas letnej prípravy toho tiež veľa nacestujem. Navštevujem napríklad halu v Litve, kde sú simulované zimné podmienky. Oproti minulému roku máme viac pretekov, v tejto sezóne by ma mali čakať asi osem. Sú to prevažne preteky v rámci Slovenského pohára, na základe výsledkov z neho sa môžem kvalifikovať na juniorské podniky v zahraničí pod hlavičkou FIS.“

Foto: Niké

Pomocná ruka študentom

Z podpory sa tešia športoví reprezentanti Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí svojej „alma mater“ robia vo svete vysoko úspešné meno. Veď v súčte hodnotení všetkých športov sa už trikrát po sebe stali celkovým víťazom svetového šampionátu univerzít. Správu o pridelenom grante sme oznámili hlavnému koordinátorovi výpravy UK na spomínané podujatie Martinovi Dovičákovi, ktorý neskrýval spokojnosť. „Fond pre budúcnosť športu sledujeme už dlhšie a vidíme, že systém vášho oceňovania dáva zmysel. Snažíme sa vždy robiť veci, ktoré majú zmysel a táto správa je príjemným feedbackom, že to zmysel má aj pre nezávislého hodnotiteľa. Na svetový šampionát univerzít vysielame vždy vyše 120-člennú výpravu zloženú z trinástich fakúlt a zastupujúcu vyše desať športov. Dosahujeme vynikajúce výsledky, chýba nám však jednotnosť v oblečení. Našim cieľom je preto zakúpenie jednotných dresov a súprav, aby sme sa aj v tomto ohľade vyrovnali konkurenčným univerzitám. Je to síce detail, ktorý ale pre nás znamená veľmi veľa a dáva našej skupine spoločnú silu a reprezentatívnosť.“

Foto: Niké

Fond je tu pre každého

Ak sa chceš pridať k oceneným, je to jednoduché. Stačí zapojiť kreativitu, natočiť vtipné video, kde sa predstavíš a zavesiť ho na stránku www.nikefondsportu.sk. Pokiaľ bude kvalitné a zaujme Komisiu Niké, odmena ťa neminie.

Informačný servis