Foto: Brankár Hudáček predstavil masku, v ktorej bude chytať za Severstaľ Čerepovec

ČEREPOVEC 6. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Július Hudáček sa svedomito pripravuje na pôsobenie v klube Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Severstaľ Čerepovec.

Dvadsaťosemročný Spišiak totiž predstavil svoju masku, v ktorej bude chytať v ruskom tíme. V hornej časti dominuje logo Severstaľu na žltom pozadí a pod bradou tradičný nápis Hudy, teda prezývka obľúbeného gólmana. Vzadu nesmie chýbať štátny znak Slovenskej republiky.

Július Hudáček do Čerepovca prestúpil po troch sezónach vo švédskom Örebre. V úvode ročníka 2013/2014 bol súčasťou iného klubu KHL Sibir Novosibirsk, no v nadnárodnej súťaži odchytal len jeden duel a prestúpil do Pardubíc. Vicemajster sveta z Helsínk 2012 má na svojom konte tri slovenské tituly s Košicami.

Informácie aj s fotodokumentáciou priniesol účet klubu Severstaľ Čerepovec na twitteri.