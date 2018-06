Foto: Desiatky policajtov a hasičov prišlo darovať krv, počet darcov sa medziročne zvýšil

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Asi sto príslušníkov jednotlivých zložiek rezortu Ministerstva vnútra SR vrátane hasičov, policajtov, Lynx Commanda a Športového centra polície prišlo vo štvrtok darovať svoju krv v nemocnici Sv. Michala v Bratislave.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) Eva Ravingerová, len doobeda darovalo krv asi 70 darcov a odbery pokračujú aj poobede.

Počet prevýšil minuloročné množstvo

Počet darcov tento rok výrazne prekročil minuloročný počet, ktorý dosiahol 58. Akciu zorganizoval rezort vnútra a NTS SR pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý si vo štvrtok pripomíname.

„Táto akcia je veľmi výnimočná a dôležitá, pretože darovanie krvi patrí medzi najhumánnejšie činy, keďže zachraňuje ľudské životy,“ vyhlásila Ravingerová. Pripomenula, že krv ani jej zložky sa nedajú vyrobiť, takže jej dostatok závisí len od darcov. Spotreba krvi na Slovensku je pritom veľká, ročne sa spotrebuje asi 180-tisíc transfúznych liekov, čiže liekov vyrábaných z krvi.

Podmienky darovania krvi

Krv môžu darovať ľudia s hmotnosťou nad 50 kilogramov, vo veku od 18 do 60 rokov, pri pravidelnom darovaní do 65 rokov. Zatiaľ čo u mužov je frekvencia darovania tri mesiace, ženy môžu darovať krv so štvormesačným odstupom. Samotný odber predstavuje päť až 15 minút, darca počas neho odovzdá 450 ml krvi.

Automaticky sú z darcovstva vyradení ľudia, ktorí prekonali hepatitídu (žltačku) typu B a C či iné závažné ochorenia. Odberové centrá NTS SR sú otvorené každý pracovný deň od 7:00 do 14:00, v utorok až do 17:00. Okrem toho NTS SR robí pravidelné výjazdy mobilnou jednotkou po celom Slovensku. „Počet odberov každoročne stúpa,“ konštatovala na záver Ravingerová.