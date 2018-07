Foto: Festival Pohoda má za sebou prvý deň, zahrali Ziggy Marley aj The Chemical Brothers

TRENČÍN 6. júla (WebNoviny.sk) – Trenčiansky festival Pohoda má za sebou prvý deň. Na vynovenom Urpiner stagei vystúpil ako prvý o 19:00 Slovenský komorný orchester. Neskôr zahral jamajský hudobník Ziggy Marley, ktorý predstavil aj skladby svojho zosnulého otca Boba Marleyho ako napríklad One Love či Get Up, Stand Up.

Fanúšikov a fanúšičky potešil aj coververziou hitu All You Need Is Love legendárnych The Beatles, či singlom Circle Of Peace zo svojho tohtoročného albumu Rebellion Rises.

Roztancovali niekoľkotisícový dav

O polnoci vystúpilo anglické elektronické duo The Chemical Brothers, ktoré hneď na začiatku vystúpenia roztancovalo niekoľkotisícový dav a počas ďalšej hodiny a pol mu nedalo vydýchnuť. Tom Rowlands a Ed Simons pritom potvrdili, že si dávajú záležať aj na vizuálnej stránke koncertov.

Štvrtok ponúkol program aj na Orange stagei, kde slovenskí Billy Barman predstavili skladby ako Traja, Strmá voda či Mladým chýba vojna. Formácii vedenej Jurajom Podmanickým a Jozefom Vrábelom počas vystúpenia vypomohli aj dievčatá zo SĽUKu.

Na tomto pódiu neskôr zahrala aj ďalšia slovenská kapela – Polemic, ktorá si zase prizvala interpreta menom Dr. Ring Ding z Nemecka. Ten v slovenčine vyhlásil, že „miluje Slovensko“, za čo si od publika vyslúžil veľký potlesk.

Otvorili nový parkovací sektor

Pohoda, už tradične, ponúka naozaj bohatý sprievodný program. Areál, ktorý počas prvého dňa rozpálili slnečné lúče, zdobia okrem zaujímavých stageov aj rôzne umelecké inštalácie. K dispozícii je množstvo stánkov s rôznym občerstvením a iným tovarom. Svoje miesto majú aj neziskový sektor, vysielacie centrum Rádia_FM, energeticky sebestačný mobilný mikrodom, zóna pre rodiny s deťmi či kolotoče.

Organizátori popoludní informovali, že kemping Opatovce sa zaplnil a návštevníkov smerovali do druhého stanového mestečka Biskupice. Pred začiatkom festivalu, ktorý sa tento rok podarilo vypredať, takisto otvorili nový parkovací sektor, aby vyhoveli ľuďom prichádzajúcim autami, ktorí si nestihli kúpiť parkovacie miesto.

Ocenenie za ekologické riešenia

Jednou z noviniek festivalu sú aj odlišné náramky pre osoby mladšie ako 18 rokov. Tento krok má pomôcť najmä barmanom a barmankám pri nalievaní alkoholických a nealkoholických nápojov. Pohoda je známa aj tým, že v stánkoch neponúkajú „tvrdý“ alkohol.

Organizátori dbajú aj na životné prostredie, v areáli separujú odpad a využívajú solárnu energiu. Vďaka týmto a mnohým ďalším aktivitám si zástupcovia festivalu tento rok počas European Festival Awards odniesli Ocenenie za ekologické riešenia.

V piatok otvoria aj ostatné pódiá. Predstavia sa napríklad Rebel Babel & Textilanka, Scouting for Girls, Blossoms, Jamie Cullum, St. Vincent, Talkshow, Mitch & Mitch, El Gusto, Jessie Ware, Fink, Soja, Danny Brown, Ride, Aurora a mnohí ďalší.