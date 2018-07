Foto: V Trenčíne sa začal 22. ročník multižánrového festivalu Pohoda

TRENČÍN 5. júla (WebNoviny.sk) – Na trenčianskom letisku sa vo štvrtok začal 22. ročník multižánrového festivalu Pohoda, ktorý potrvá do nedeľného predpoludnia. Popoludní otvorili festivalové brány, pred ktorými čakalo množstvo návštevníkov a návštevníčok.

V areáli ich privítalo slnečné letné počasie a množstvo pódií, na ktorých sa počas nasledujúcich dní predstavia svetoví i domáci interpreti. Niektoré scény ponúknu diskusie, workshopy, filmy, divadlá či bohatý sprievodný program. Pripravená je aj zóna pre deti. Letisko zdobia aj mnohé umelecké inštalácie.

Vystúpi aj dvojica The Chemical Brothers

Program na hlavnom stagei odštartoval o 19:00 Slovenský komorný orchester. Neskôr tam hrajú jamajský hudobník Ziggy Marley a po ňom britská elektronická dvojica The Chemical Brothers.

Na o niečo menšom Orange stagei sa vo štvrtok predvedú slovenskí Billy Barman a dievčatá zo SĽUKu a následne formácie Polemic a Dr. Ring Ding.

V noci zahrajú aj Bazzookas, ktorí sa počas festivalu predstavia niekoľko ráz vo svojom žltom autobuse, ale aj v sobotu v Nay tanečnom dome. Od 20:00 do 04:00 sa môžu návštevníci zabávať aj na stagei s názvom IQOS M-POINT ZONE 18+.

Glass Animals neprídu

Organizátori predtým prostredníctvom oficiálnej webstránky www.pohodafestival.sk informovali, že účasť na Pohode, ktorú tento rok vypredali, zrušila anglická kapela Glass Animals.

„Ide o neľahké rozhodnutie, no, bohužiaľ, v ostatných dňoch sa stalo niekoľko zásadných udalostí, ktoré nemáme pod kontrolou. Všetkým fanúšikom dáme ďalšie informácie hneď, ako to bude možné. Veľmi sa ospravedlňujeme každému, kto sa chystal na tieto naše koncerty. Nikdy by sme nezrušili šou, ak by sme naozaj nemuseli,“ uviedol manažment skupiny, ktorá mala vystúpiť aj na festivaloch Mad Cool a Open’er.

Zástupcovia Pohody v súčasnosti hľadajú náhradu za kapelu.