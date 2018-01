Foto: Kiska prijal koledníkov, ktorých združuje projekt Dobrá novina

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Prezident SR Andrej Kiska prijal v Bratislave koledníkov z celého Slovenska. Všetkých združuje projekt Dobrá novina, ktorý zaznamenal už svoj 23. ročník. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá prostredníctvom vyzbieraných peňazí podporuje najmenej rozvinuté časti Afriky. Kiskovi postupne zaspievali skupinky zo Serede, Prievidze a Ľubice. Prezident všetkým zúčastneným pripomenul, že sa bol osobne pozrieť v Afrike, kde majú finančné prostriedky veľký význam.

Na Slovensku je viacero projektov, na ktoré som ako prezident hrdý. Dobrá novina je jedným z nich. Mal som možnosť byť osobne v Keni a vidieť na vlastné oči ako dokážu vyzbierané peniažky pomôcť, uviedol Kiska. Zároveň dodal, že by si prial, aby každý jeden z 25-tisícov koledníkov mohol vycestovať do Afriky, aby sa presvedčili aká je ich práca dôležitá. „Keď to človek vidí, opäť si uvedomí aká sme moderná a rozvinutá krajina a že je našou takou morálnou povinnosťou pomáhať,“ pripomenul prezident.

Kiska zhodnotil projekt aj z druhej strany a pripomenul, že takéto zbierky sú dôkazom toho, že dobrých ľudí na Slovensku pribúda. „Ukazujete nám samým, aká sme úžasná krajina a akí úžasní ľudia tu žijú. Tisíce koledníkov po 23-krát chodia od domácnosti k domácnosti, a po centíkoch či eurách dokážu vyzbierať toľko potrebné finančné prostriedky, pre tých, ktorí ich potrebujú najviac,“ poďakoval Kiska, ktorý na záver sám prispel koledujúcim deťom.

Dobrá novina funguje od roku 1995. Prvého ročníka sa zúčastnilo približne 3-tisíc koledníkov a podarilo sa im vyzbierať viac ako 1,1 milióna (približne 33-tisíc eur, poznámka red.) slovenských korún. Momentálne nemajú organizátori presné počty, podľa minulých rokov odhadujú počet až na 25- tisíc koledujúcich veriacich ľudí, zo všetkých kútov Slovenska.