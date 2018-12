Foto: Miroslav Šatan sa rozlúčil s kariérou, spoločnosť mu robila veľká časť zlatej generácie

aktualizované 18. decembra 21:47

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Miroslav Šatan oficiálne ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Výborný útočník absolvoval posledné súťažné stretnutie ešte v sezóne 2013/2014, hráčsku činnosť však definitívne uzavrel v utorok v naozaj luxusnej spoločnosti. Súčasný generálny manažér reprezentácie SR dal dokopy veľkú časť niekdajších reprezentantov, ktorí prispeli k zisku najmä troch medailí na majstrovstvách sveta v rokoch 2000-2003.

Na Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave vykorčuľovali hviezdy ako Peter Bondra, Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Ladislav Nagy či Michal Handzuš. Hráči sa rozdelili do dvoch družstiev. Nastúpili proti sebe Modrý tím vedený Jánom Filcom a Františkom Hossom a Biely tím s trénermi Júliusom Šuplerom a Mariánom Hossom. Úvodné buly vhodil víťaz ZOH 1998 v Nagane – legendárny český brankár Dominik Hašek.

Zápasy v reprezentácii vrcholom kariéry

Po prvej tretine, ktorá trvala symbolicky 18 minút, sa na kocke nad ľadovou plochou objavili v dokrútkach svetové hviezdy ako napríklad Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či Michael Peca, ktorí so Šatanom v minulosti hrali a zaspomínali si na spoločné chvíle. Počas prvej prestávky Miroslava Šatana uviedli do Siene slávy slovenského hokeja. „Zápasy v slovenskej reprezentácii boli vždy vrcholom mojej kariéry. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým sa mi to podarilo. Takisto ďakujem všetkým chlapcom, ktorí tu dnes stoja. Bolo mi cťou si s vami zahrať a vyhrávať medaily. Moja vďaka patrí aj fanúšikom, vyhrávali sme to pre nich,“ uviedol v emotívnej reči Miroslav Šatan, ktorý hral v priebehu večera striedavo za oba tímy.

„Bol to jeden z mála zápasov v mojom živote, v ktorom mi nezáležalo na výsledku. Dôležité bolo, aby sme mali radosť a dobrú náladu. Ja som ju mal a verím, že si to užili aj ostatní hokejisti i fanúšikovia. Z tejto akcie odchádzam s výborným pocitom. Rád si zaspomínam na dobu, keď som hral v NHL. Je pre mňa pocta, že som sa dostal do siene slávy. Mojou najväčšou motiváciou bola vždy reprezentácia a najradšej som hral s dvojkrížom na hrudi. Možno aj preto bola plná hala. Najpamätnejším momentom je pre mňa zisk titulu majstrov sveta v roku 2002. Veľmi dôležitá bola aj naša prvá medaila v roku 2000, bolo to nečakané. Nemali sme v tíme veľa hviezd z NHL, málokto nám veril. Dovtedy sme na MS chodili zúčastniť sa, nie víťaziť. Zišli sme sa skvelá partia, úžasne sme sa zmobilizovali a v play-off sme ukázali, že Slovensko môže hrať s hocikým. To motivovalo viacero kvalitných hráčov, aby o dva roky prišli na šampionát, kde ne napokon zvíťazili. Veľmi si vážim, že prišlo toľko chalanov,“ povedal bezprostredne po exhibičnom stretnutí Šatan.

Lintner sa blysol hetrikom

Zápas si užil aj legendárny brankár Ján Lašák. „Každý sa chcel zabávať a vzdať hold našej legende. Bolo to skvelé. Záujem o zápas bol enormný, ale nie kvôli nám. Bolo to kvôli Mirovi. Vnímam ho ako skvelého vodcu a lídra. Vždy sa naňho dalo spoľahnúť. Keď som chytal a Miro hral, tak on bol druhá najväčšia osobnosť na ľade,“ žartoval 39-ročný gólman. „Spomienky sú nádherné. Máme veľa spoločných pamätných momentov. Nezabudnem na mítingy, ktoré organizoval a rôzne príhovory, ktorými dával mužstvo dohromady. Keď s niekým vyhráte tri medaily, spomienky vám zostanú už na celý život,“ dodal.

Hetrikom sa v drese víťazného tímu blysol netradičný strelec Richard Lintner. „Vždy, keď sa hovorí o Mirovi, napadnú mi úspechy, ktoré sme spolu zažili. Samozrejme, absolvovali sme spolu aj ťažké chvíle, napríklad na šampionáte v roku 2010 sme mali mladý tím a nepostúpili sme medzi osem najlepších. Aj vtedy sa ukázala Mirova osobnosť. Mňa to určite posunulo ďalej. Mám zapísaný hetrik, ale pri treťom góle si nie som istý, či som sa dotkol puku. Hetrikov som veľa nenastrieľal, takže užívam si to. Bolo super, stretnúť sa takto so všetkými chlapcami, hoci ja sa so všetkými stretávam pomerne často,“ vyhlásil riaditeľ najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy.

Pred vypredaným „zimákom“ triumfoval Biely tím 11:8. Do hry zasiahol aj Šatanov syn Miroslav, ktorý sa prezentoval dvoma gólmi. „Mišo Hreus mal takú možnosť a poctu, že hral s krídlami ‚Mirami Šatanmi‘. Myslím si, že to tu už nebude, takže Mišo je prvý a zároveň i posledný,“ uzavrel Šatan.