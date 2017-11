Foto: Na Hrebienku stavajú Tatranský ľadový dóm, použijú viac ako 190 ton ľadu

POPRAD 24. novembra (WebNoviny.sk) – Takmer štyri kamióny ľadu sa zatiaľ podarilo spracovať sochárom, ktorí už týždeň pracujú na Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku. Desať hodín denne vrátane víkendu tam pri teplotách od mínus päť do mínus desať stupňov Celzia vytvárajú podobu jednej z top atrakcií zimnej sezóny v Tatrách.

Tento rok sa inšpirovali Gaudího bazilikou Sagrada Familia v Barcelone. „Podmienky na prácu s ľadom máme veľmi dobré, často máme pod kupolou mínus desať stupňov, chodíme sa zohrievať von, kde je mínus jeden. Je to však pre nás optimálna teplota, prvé tri dni sme každoročne všetci chorí, máme opuchnuté oči, nádchu, potom si vždy zvykneme,“ uviedol pre agentúru SITA hlavný staviteľ Adam Bakoš, ktorý na tatranskom dóme pracuje už tretí rok.

Dvadsať dní na vybudovanie chrámu

Ľadovú stavbu sprístupnia verejnosti 8. decembra. Podľa sochárov je tohtoročný dóm veľkou výzvou, bude väčší a veľkolepejší, stavajú ho do 9,5 metrovej výšky. Kým vlani sa na jeho výstavbu použilo 90 ton ľadu, tento rok majú k dispozícii 1440 ľadových blokov, ktoré dokopy tvoria viac ako 190 ton ľadu.

Štyri kamióny ľadu im minulý rok stačili na celý chrám, teraz je to ešte raz toľko. Podľa Bakoša je to „makačka“, na vybudovanie chrámu majú dokopy dvadsať dní, pracuje sa podľa do detailov vypracovaného denného plánu. „Kým neviem, že to stíhame, žiadne voľno nemáme. Ak sme v predstihu, vtedy si môžeme dovoliť oddych,“ dodal.

To, akú podobu bude mať ľadový dóm počas zimnej sezóny, sa začalo riešiť už v máji, ešte v čase, keď stál pod kupolou na Hrebienku jeho predchodca. Námetom sa stala spomínaná španielska Sagrada Familia.

„Po minulé roky sme tu už mali gotiku, barok a rôzne slohy, tento rok sme sa zhodli na Sagrade. Nekopírujeme, len sa inšpirujeme prvkami. Antonio Gaudí sa inšpiroval prírodou, rovnako aj my, budeme tam mať sochy kamzíkov, svišťov či medveďov. Hlavná architektúra bude ako v Sagrade, ale doplnky budú tatranské,“ vysvetlil Bakoš.

Na tohtoročnej stavbe by sa však podľa neho dalo pracovať aj pol roka, keďže aj samotná Sagrada je pestrá, predstavuje zmes štýlov a kultúr.

Prišli pomôcť aj sochári zo Španielska

Tentokrát prišli Slovákom a Čechom pri stavbe pomôcť aj sochári zo Španielska. Ide o Čechov, ktorí už približne 15 rokov vytvárajú v Andalúzii sochy z piesku a pred dvoma rokmi sa začali venovať aj sochám z ľadu.

„Sochy z piesku sú produktom na leto, keď je tam najviac turistov, mávajú 50 až 60 ton. Na ľadových sochách však pracujeme celoročne, vyrábame ich na rôzne oslavy a párty,“ povedal pre SITA jeden zo staviteľov zo Španielska Tomáš Hamáček.

Hoci na španielske teploty si už zvykol, mrazivé počasie v Tatrách mu neprekáža. „Mám rád zimu, hoci ten rozdiel teplôt pociťujem. V Španielsku je momentálne asi 25 stupňov, tu máme mínusové teploty. Sme však dobre oblečení, boli sme na to pripravení,“ porovnal Hamáček, ktorý sa napriek tomu na návrat do teplého Španielska teší.

O sklenené vitráže sa aj tento rok postará sklár a dizajnér grécko-slovenského pôvodu Achilleas Sdoukos. „Už po druhýkrát vytvára do Tatranského ľadového dómu unikátne umelecké diela. Stvárnil ich do ôsmich rozetových okien spracovaných technikou líhaného skla (tepelné spracovanie skla, pozn. red.) v kombinácii s drahými kovmi a sklárskymi pigmentami,“ informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.

Štyri budú znázorňovať sakrálne motívy a symboly Tatier, ďalšie štyri budú zobrazovať ročné obdobia.