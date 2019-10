Foto: Rozdali Ceny SOZA za rok 2018, Tásler ju venoval „Ďuďovi“ z Hexu a spomínali aj na Brezovského

Zástupcovia Slovenského ochranného zväzu autorov (SOZA) udelili v utorok večer na slávnostnom galavečere v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava Ceny SOZA za rok 2018. Ocenení si odniesli bronzové plastiky s názvom Eurydyka sochárky Jany Brisudovej.

Najhranejšia bola Emma Drobná

Cenu pre skladateľa najhranejších hudobných diel si prevzal Ivan Tásler, cena pre textára najhranejších hudobných diel putovala do rúk Vladimíra Krausza, cenou pre najúspešnejšieho mladého autora sa tento rok môže pochváliť speváčka Celeste Buckingham.

Najhranejšou skladbou sa stala pesnička Words Emmy Drobnej, za ktorou stojí dvojica Peter Graus a Tomáš Zubák z Creative Music House, cenu za zvukový nosič si prevzal Kali za album Dovi, dopo a cena za najvyšší podiel domáceho repertoára vo vysielaní patrí Rádiu Sity.

Okrem toho zástupcovia SOZA udelili počas večera štyri honorárne ceny. Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo si prevzal slovenský skladateľ súčasnej vážnej hudby Vladimír Bokes, cenu za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí dostal Richard Müller a in memoriam si organizátori večera pripomenuli skladateľa Mareka Brezovského a dirigenta a klaviristu Frica Kafendu, ktorých mená zapísali do Zlatej knihy SOZA.

Kali a IMT Smile spoločne vystúpili

Videozostrihom vyjadrení do skladby Srdce kapely Hex si prítomní zaspomínali aj na nedávno zosnulého speváka a skladateľa Petra „Ďuďa“ Dudáka. Ivan Tásler mu symbolicky venoval ocenenie, ktoré počas večera získal.

Samotné odovzdávanie cien zároveň oživilo viacero hudobných vstupov. Eva Šušková a klavirista Ivan Schiller predviedli hneď v úvode podujatia Nočnú pieseň Frica Kafendu, na pódium sa postavila aj Celeste Buckingham s pesničkou Time Is Ours a Kali so skladbou Letový režim a svoje umenie predviedol tiež Oskar Rózsa, ktorý zahral jeho a Brezovského spoločnú skladbu Niekde zvoní hrana.

V podaní Ivana Schillera mohli hostia a hostky počuť ešte prelúdium a fúgu č. 12, C-dur Vladimíra Bokesa a galavečer zakončili spoločným vystúpením Kali a IMT Smile piesňou Poď so mnou. Moderátorkou večera bola Vera Wisterová.