Foto: Spevák Robin Thicke sa zasnúbil s priateľkou April Gearyovou

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Americký spevák Robin Thicke sa zasnúbil s priateľkou April Love Geary. Interpretova budúca manželka potvrdila radostnú správu prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila aj čiernobielu fotografiu páru pri vianočnom stromčeku.

Dvojica tento rok vo februári privítala na svete dcéru Miu Love a v súčasnosti čaká druhú dcéru, ktorá by sa mala narodiť 1. marca. Štyridsaťjedenročný interpret už má aj osemročného syna z manželstva s Paulou Patton. S herečkou sa rozviedol v roku 2015, po desiatich rokoch manželstva.

Robin Thicke debutoval v roku 2003 albumom A Beautiful World, po ktorom nasledovali nahrávky The Evolution Of Robin Thicke (2006), Something Else (2008), Sex Therapy: The Session (2009), Love After War (2011), Blurred Lines (2013) a Paula (2014). S predposlednou menovanou sa mu podarilo dobyť americký aj britský rebríček, pričom z nej pochádza aj jeho najúspešnejší hit Blurred Lines, na ktorom spolupracovali aj T.I. a Pharrell Williams.

Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.