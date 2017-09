Foto: Keysová deklasovala Vandeweghovú, finále US Open si zahrá aj Cibulkovej premožiteľka

NEW YORK 8. septembra (WebNoviny.sk) – Domáce tenistky Madison Keysová nasadená ako pätnásta a Sloane Stephensová sa v sobotu o 22.00 h SELČ stretnú vo finále dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Jedna z nich sa stane 46. jednotlivou šampiónkou na Majors v tzv. Open Ere. Rodáčka z Fort Lauderdale Stephensová má proti Keysovej pochádzajúcej z Rock Islandu bilanciu 1:0. Predvlani v 2. kole na „harde“ v americkom Miami na Floride triumfovala 6:4, 6:2.

Keysová vo štvrtkovom semifinále prekonala dvadsiatku žrebu CoCo Vandeweghovú za 66 minút 6:1, 6:2. Stephensová si v ďalšom derby hostiteliek poradila so 7-násobnou šampiónkou v singli na veľkej štvorke Venus Williamsovou nasadenou ako deviatou za 127 minút 6:1, 0:6, 7:5.

Venus v 1. kole vyradila slovenskú kvalifikantku a debutantku v seniorskej hlavnej súťaži takéhoto kalibru Viktóriu Kužmovú, Stephensová v 2. kole zastavila Dominiku Cibulkovú.

Keysovej sa splnil sen

Šampiónka si odnesie z areálu USTA Billie Jean King National Tennis Center 2000 bodov do hodnotenia a prémiu 3,7 milióna USD brutto, zdolanú uteší 1300 bodov a 1,825 milióna amerických dolárov pred zdanením.

„Som prešťastná z môjho prvého grandslamového finále. Podarilo sa mi to na domácom turnaji, o to výnimočnejšie to prežívam. Je to presne to, o čom sníva každá z hráčok,“ uviedla Sloane Stephensová na tlačovej konferencii a ďalej pokračovala: „Boli sme štyri Američanky v semifinále, v mnohom to vypovedá o súčasnej sile nášho tenisu. Som poctená, že som súčasť tohto úspechu.“

Jej finálová súperka Madison Keysová krátko po premenenom v priamom televíznom prenose mečbale povedala: „Myslím si, že dnes večer som zahrala veľmi dobre. Vychádzali mi údery z oboch strán, nepoľavovala som v nasadení a agresivite. Postup do finále je obrovský úspech, splnený sen.“

Pre 22-ročnú šestnástku počítačového poradia Keysovú bolo pred týmto turnajom maximom na vrcholnej scéne semifinále melbournských Australian Open 2015.

Priamo v lokalite Flushing Meadows bola najďalej v osemfinále edícií 2015 a 2016, zlepšila sa teda už o tri kolá. Keysová upravila proti 25-ročnej 22. žene hierarchie Vandeweghovej na 3:0, v lete na amerických „hardoch“ ju premohla aj v Stanforde a Cincinnati, zjavne teda má recept.

Dobyvateľka spomenutého prípravného podujatia v kalifornskom Stanforde Keysová si vo štvrtok pripísala 150. singlový zápasový úspech podľa databázy Tenisovej asociácie žien (WTA). Vandeweghová bola v takomto štádiu aj na januárových AO na južnej pologuli, vtedy stroskotala práve na V. Williamsovej.

Stephensová s tzv. chráneným renkingom

Dvadsaťštyriročná niekdajšia jedenástka hodnotenia Stephensová (83.) nadviazala proti 37-ročnej miestnej hrdinke zo sezón 2000 a 2001 a bývalej jednotke svetového rebríčka Venus na triumf 7:6 (5), 6:1, ktorý dosiahla predvlani už v 1. kole na grandslamovej antuke vo francúzskej metropole. O jedno kolo si zlepšila osobné maximum na Majors z Australian Open 2013.

Stephensová je najnižšie renkingovo postavenou finalistkou US Open, odkedy v roku 1975 zaviedli hodnotenie. Dosiaľ ňou bola Venus, v sezóne 1997 v okamihu prieniku do boja o titul 66. v systéme.

Pravda, v roku 2009 šampiónka Kim Clijstersová z Belgicka bola úplne mimo rebríčka. Stephensová je len 14. nenasadenou finalistkou grandslamovej akcie v otvorenej ére, štvrtou na US Open v danom období po V. Williamsovej (1997), Clijsterovej (2009) a Talianke Roberte Vinciovej (2015).

Kamauom Murraym trénersky vedená Stephensová bola na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických v osemfinále ročníka 2013, takže si už o tri kolá zlepšila rekord v Corona Parku vo štvrti Queen´s.

Minulý rok chýbala pre zranenie pravej nohy. Teraz hrá na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 26. priečky. Stephensová bola mimo diania od vlaňajších augustových OH v brazílskom Riu de Janeiro až do júlového Wimbledonu 2017, medzičasom sa blysla prienikom do semifinále v Toronte aj v Cincinnati.

Obe finalistky US Open stúpnu v rebríčku

Dobyvateľka Wimbledonu 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 Venus sa nestala druhou najstaršou finalistkou na grandslamových turnajoch v Open Ere po krajanke s českým pôvodom Martine Navrátilovej z Wimbledonu 1994. Do semifinálového štádia vstupovala s viac ako dvojnásobkom zápasových úspechov v New Yorku na konte (76) ako zostávajúce tri adeptky dovedna (35 – Keysová a Stephensová po 13, Vandeweghová 9).

Keysová je v online prepočte na 12. pozícii, trofej by jej dodala 9. priečku, už bola aj na 7. mieste. Túto mladšiu finalistku okrem Dietera Kindlmanna a sparinga Pirimina Hänleho vedie krajanka Lindsay Davenportová, ktorá s Venus prehrala vo finále US Open 2000. Stephensová poskočila v „živom“ poradí na 22. post, spolu s primátom by si vybojovala 17. stupienok.

Už od osemfinálového nezdaru úradujúcej wimbledonskej šampiónky Garbine Muguruzovej-Blancovej zo Španielska, napriek prehre novej líderky renkingu k 11. septembru, je isté, že prvý raz od roku 2014 vynikne na každej položke veľkej štvorky iná hráčka. AO patrili Američanke Serene Williamsovej, aktuálne už mamičke, RG Lotyške Jelene Ostapenkovej.

V semifinále sa zopakoval rok 1981

Len Američanky boli v semifinále dvojhry žien v New Yorku prvý raz od roku 1981. Vtedy sa o takúto prevahu USA postarali neskoršia šampiónka Tracy Austinová, finalistka Martina Navrátilová, Chris Evertová a Barbara Potterová.

Do US Open 2017 posledné semifinále na veľkej štvorke v dokonalej americkej réžii bolo na Wimbledone 1985: Navrátilová v boji o trofej na londýnskej tráve prekonala Evertovú, vo štvorke si poradili so Zinou Garrisonovou, resp. s Kathy Rinaldiovou.

Štyri tenistky z USA boli v semifinále na jednom podujatí v otvorenej ére okrem aktuálneho turnaja a dvoch spomenutých aj na US Open 1979 a Australian Open 1982 a 1983. Posledné finále iba v americkej réžii na Majors je oveľa čerstvejšie: na AO 2017 Venus prehrala so svojou mladšou sestrou Serenou. Presne takáto informácia sa týka aj posledného čisto domáceho finále US Open z roku 2002.

V piatok sa v semifinále dvojhry mužov predstavia dvojice Rafael Nadal (Šp.-1) – Juan Martín Del Potro (Arg.-24) a Kevin Anderson (JAR-28) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-12). Nadal je newyorským šampiónom 2010 a 2013, Del Potro 2009, Anderson a Carreno-Busta v minulosti neboli v grandslamovom finále, ba ani len v semifinále.

US Open – dvojhra žien – semifinále:

Sloane Stephensová (USA) – Venus Williamsová (USA-9) 6:1, 0:6, 7:5 za 127 minút

Madison Keysová (USA-15) – CoCo Vandeweghová (USA-20) 6:1, 6:2 za 66 minút