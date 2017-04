Foto: Zisťujú totožnosť cyklistu, ktorého na R1 prešlo niekoľko áut

BRATISLAVA/GALANTA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Polícia zatiaľ so stopercentnou istotou nepozná totožnosť cyklistu, ktorého v piatok v noci na rýchlostnej ceste R1 v katastri Dolnej Stredy v okrese Galanta zrazilo niekoľko áut.

Ako informovala agentúru SITA trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, policajti pracujú s verziou, že by mohlo ísť o 53-ročného muža, no potvrdiť to môže až porovnanie vzoriek DNA. Pri sebe nemal žiadne doklady.

Nehoda sa stala asi o 21:35 v smere z Trnavy na Nitru. Neosvetlený cyklista prešiel z ľavého pruhu do pravého, kde ho zrazilo Audi, za volantom ktorého sedel Bratislavčan. Po zrážke cyklista zostal ležať na zemi a prešli po ňom ďalšie autá, vodiči nemali možnosť zareagovať na situáciu. Cyklista zomrel na mieste.

Ako upozornila Linkešová, v zmysle zákona môžu diaľnicu a rýchlostnú cestu používať len motorové vozidlá, ktorých rýchlosť je najmenej 80 km/hod. Ostatným je jazda na rýchlostnej ceste zakázaná. Polícia zároveň pripomína cyklistom, aby nezabúdali na potrebné osvetlenie, reflexné prvky a mimo obce aj na ochrannú prilbu.