František Mikloško sa nevzdáva, predstavil svoje postoje na kľúčové spoločenské témy

Na funkciu hlavy štátu kandiduje poslednýkrát. Prieskumy preferencií nepovažuje za smerodajné a verí, že tentokrát to vyjde, lebo ľudia poznajú jeho i posolstvo, ktoré celý život v politike prináša. Vyspovedali sme kandidáta na prezidenta Františka Mikloška.

Ako prezident by „v tejto rozkolísanej dobe“ chcel priniesť najmä pokoj. Myslí si, že význam prezidenta spočíva v tom držať sa zákonov a byť tvárou národa. Z pozície hlavy štátu by sa chcel okrem iného podieľať na spájaní ľudí. „Celoživotne vychádzam z kresťanského prostredia, ale celý život sa spájam s ľuďmi slušnými aj z iných zoskupení a chcel by som to robiť ďalej,“ hovorí Mikloško.

Svoju kampaň stavia na piatich hlavných prioritách: vniesť pokoj do spoločnosti, podčiarknuť silu prezidenta v rešpektovaní zákonov a Ústavy SR, zastabilizovať orientáciu krajiny na Západ, spájať ľudí rôznych vierovyznaní a zaujímať sa o príbehy obyčajných ľudí.

Ako prvé by okolo seba vytvoril silný tím, v ktorom by nemali chýbať Vladimír Palko a Peter Zajac, ako zástupcovia kresťanského a sekulárneho prostredia. Za kľúčovú prioritu považuje „vybudovanie strednej triedy,“ ktorá je od čias komunizmu v nepriaznivej situácii.

Mikloško verejnosti zdôrazňuje svoju hodnotovú stabilitu a jednoznačnú orientáciu na Západ. Vonkajšou hrozbou pre Európu i Slovensko samotné bude podľa neho neutíchajúci tlak migrácie a nárast radikálneho nacionalizmu. „Európa sa bude v najbližších rokoch kolísať a je dôležité, aby sme v nej zostali pevne ukotvení na tých hodnotách, na akých vznikala EÚ,“ vysvetľuje. Taktiež varuje pred nebezpečnou koketériou s Ruskom, pričom nie je zástancom ani úplnej separácie od nášho východného suseda.

Aký by bol Mikloško prezident, čo si myslí o obracaní sa k Rusku, čo považuje za najväčšie problémy Slovenska, či ako sa mu podarilo zorganizovať sviečkovú manifestáciu bez sociálnych sietí a viac, sa dozviete vo videu.

