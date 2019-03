Proces tvorby cien energií je neprehľadný, myslí si Mikloško a Krajniak cituje Satinského

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Niektorí kandidáti na post prezidenta SR sú presvedčení, že ceny energií pre domácnosti a malé podniky sú zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovené netransparentne.

Proces je netransparentný

„Proces stanovenia finálnej regulovanej ceny je netransparentný a neprehľadný. Najvyšší kontrolný úrad SR sa viackrát negatívne vyjadril k stanoveniu regulovanej ceny energií. Je teda nevyhnutné, aby sa pochybenia regulačného úradu napravili a proces stanovovania regulovanej ceny viac stransparentnil,“ uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk kandidát na prezidenta František Mikloško.

Podľa ďalšieho prezidentského kandidáta Milana Krajniaka domácnosti a malí podnikatelia sú na Slovensku v porovnaní s okolitými štátmi diskriminovaní.

„Ako hovorieval Július Satinský, ‚šľak ma ide trafiť‘, keď počúvam argument ÚRSO, že sa musia dvíhať ceny energií, lebo stúpajú ceny na svetových trhoch. Pýtam sa, to Maďarsko stanovuje ceny energií pre domácnosti na základe iných svetových cien energií? Prečo sú tam potom energie pre domácnosti lacnejšie?“ zdôraznil Krajniak.

Určitý stupeň regulácie

Regulačný úrad nechcel vyjadrenia prezidentských kandidátov komentovať. „ÚRSO ako odborný úrad nekomentuje účelové vyjadrenia politikov, navyše keď niektoré z nich sú úplné nezmysly,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič tvrdí, že z európskej perspektívy sa dlhodobo presadzuje zavedenie trhových cien energií v plnom rozsahu a kompenzácia pre sociálne zraniteľných zákazníkov prostredníctvom vhodných sociálnych nástrojov. „Súčasné európske pravidlá však uprednostňujú existenciu určitého stupňa regulácie, čo väčšina krajín aj využíva,“ podotkol Šefčovič.

Béla Bugár je presvedčený, že v súčasnosti existuje na slovenskom trhu súťaž, kde si každý odberateľ môže vybrať svojho dodávateľa energie. „To považujem za kľúčové pre nastavenie spravodlivých cien energií. Samozrejme je tu priestor v systéme na odstránenie rôznych podpôr, ktoré vedú nielen ku krížovým dotáciám, ale vnášajú nepredvídateľnosť a nestabilitu do celkovej regulácie,“ dodal Bugár.

Problém energetickej chudoby

Štefan Harabin upozorňuje, že ÚRSO by mal najmä riešiť problém energetickej chudoby. „Práve tu by mal ÚRSO v spolupráci s dotknutými inštitúciami stanoviť kritériá, ako by mal štát pomôcť zraniteľným skupinám obyvateľstva a uchrániť pred neúnosným dopadom cien energií týchto ľudí,“ doplnil Harabin.

Podľa Mariana Kotlebu, zavedenie súčasného modelu cenovej regulácie je z mnohých aspektov spôsobené politikou EÚ. „Som presvedčený, že ak by si SR z Bruselu späť vzala niektoré kompetencie, ktoré sme EÚ odovzdali, mohla by byť situácia s cenami energií pre spotrebiteľov omnoho lepšia,“ konštatoval Kotleba.

Portál vEnergetike.sk oslovil ôsmich kandidátov na post prezidenta SR, ktorí podľa posledného oficiálneho prieskumu získali viac ako 1,01 % volebných preferencií. Kandidátka Zuzana Čaputová na otázky neodpovedala a Eduard Chmelár sa k problematike vlastníckej štruktúry v energetických spoločnostiach nevyjadril.

