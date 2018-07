Froome pred Tour de France poslal fanúšikom odkaz

SAINT MARS LA REORTHE 4. júla (WebNoviny.sk) – Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v utorok definitívne očistila Christophera Frooma od dopingového podozrenia, a tak Brit môže štartovať na 105. ročníku Tour de France. Pretekár tímu Sky teraz žiada neprajných fanúšikov, aby sa vyhli negatívnym prejavom voči jeho osobe.

„Povzbudzujte v pozitívnom duchu, neprinášajte do pretekov nenávistné reakcie. Zároveň nabádam ľudí, aby prišli sledovať etapy Tour de France a ak nie sú mojimi fanúšikmi alebo priaznivcami tímu Sky, mali by si dať na seba iný dres a podporovať konkurenčné družstvá. To je moja rada pre divákov,“ povedal Chistopher Froome tri dni pred štartom vrcholu sezóny.

Vzorka Frooma je v poriadku

Tridsaťtriročný kenský rodák zostáva napriek očisteniu svojho mena v nepriazni verejnosti, ktorá pochybuje o jeho nevine. Už v roku 2015 sa stal Froome terčom nespokojného diváka. Ten naňho mal vyliať nádobku s močom a popritom kričať, že štvornásobný víťaz „Starej dámy“ dopuje.

UCI vyšetrovala Christophera Frooma od vlaňajšieho nálezu na Vuelte, keď mu zistila nadmerné hodnoty salbutamolu. Brit však dlhodobo trpí astmou a tento liek využíval práve na liečbu choroby. „Vzorka pána Frooma nenaplnila skutkovú podstatu nepovoleného nálezu. Preto sme konanie proti nemu uzavreli. Uisťujeme všetkých, že tento výrok je založený na názoroch odborníkov,“ vyjadrila sa v utorok UCI.

Britský cyklista nepochyboval

Líder tímu Sky v priebehu vyšetrovania vyhral Giro a zúčastnil sa na viacerých ďalších pretekoch. Až tesne pred štartom Tour de France sa však dočkal potvrdenia neviny. „Nikdy som nepochyboval, že ma očistia. Od začiatku som totiž vedel, že som nič zlé neurobil. Astmou trpím od detstva, vždy užívam iba predpísanú dávku liekov, aby som zvládol symptómy. Nikdy neprekračujem limity,“ obhajoval sa Froome.