Fury obhájil titul majstra sveta v súboji s Wilderom, súpera knokautoval v 11. kole

Triumfom Brita Tysona Fury a tým pádom jeho obhajobou titulu majstra sveta v ťažkej váhe organizácie WBC sa skončil sobotňajší súboj proti domácemu vyzývateľovi Deontayovi Wilderovi.

Súboj v americkom Las Vegas sa predčasne skončil v 11. kole, v ktorom Fury definitívne knokautoval svojho súpera – k zemi ho poslal pravým hákom.

Výborný boj

V USA sa konal už tretí duel týchto pästiarov. Premiérovo v roku 2018 sa v Los Angeles zrodila remíza, vo februári 2020 triumfoval Fury a získal opasok svetového šampióna. Po sobote tak Brit vedie nad Wilderom už 2:0. na zápasy.

„Bol to výborný boj, hodný akejkoľvek trilógie vo svete športu. Deontay je skvelý bojovník a dnes (10. októbra pozn. redakcie) ma poriadne preveril,“ zhodnotil súboj 33-ročný Fury, ktorý prvýkrát poslal Wildera k zemi už v 3. kole.

Zlomil jeho odpor

Vo štvrtom mu to však o dva roky starší súper vrátil dvakrát. Brit potom poslal Američana nadol v desiatom kole a v jedenástom definitívne zlomil jeho odpor.

„Vo štvrtom kole som šiel dvakrát k zemi, ale ani raz som nepomyslel na to, že je koniec. Stáva sa to, taký je box. A taký je aj život. Nezáleží na tom, koľkokrát ideš k zemi, vždy musíš vstať a bojovať ďalej,“ doplnil Fury. V jeho prospech hovoril celkový počet úder, súperovi ich uštedril 150 a inkasoval ich len 72.

Po súboji Fury dodal: „Som športovec a chcel som súperovi dať kúsok lásky a rešpektu, no on mi to nechcel oplatiť. A to je jeho problém.“