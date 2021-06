Futbalisti nových spotov Niké Marek Rigo a Náthán Christian: Byť svedkom svetového rekordu je zážitok na celý život!

Spoločnosť Niké pri príležitosti športového sviatku ME vo futbale predstavila spoty, ktoré sú doslova svetové. Počas natáčania jedného z nich totiž padol rekord, ktorý v našich končinách nemá obdoby. Majster sveta vo freestyle footbagu Honza Weber totiž dokázal spracovať loptu, ktorú zhodili z helikoptéry vo výške 60 metrov. Športový výkon, ktorý sa zapísal do histórie, mali možnosť vidieť aj ďalší účinkujúci, futbalisti Marek Rigo a Náthán Christian .

Mladí športovci sa zhodli na tom, že si natáčanie spotov maximálne užívali a na pľaci vládla skvelá atmosféra. „Aj keď som sa s niektorými chalanmi nepoznal, zakrátko sme vytvorili výbornú partiu, s ktorou som zažil kopec srandy,“ uviedol na úvod futbalista Marek Rigo, ktorý hráva za B- tím v Slovane Bratislava. Tiež priznal, že išlo o jeho prvú skúsenosť s reklamou, zatiaľ čo Náthán natáčal spoty aj predtým.

„Musím uznať, že spolupráca s Niké bola veľmi dobrá. Užil som si ju plnými dúškami. Až mi bolo ľúto, keď bol koniec. Rád by som bol súčasťou ďalších spotov, pretože to bolo skutočne príjemné,“ pochvaľoval si Náthán.

Foto: Jakub Kovalík

Svedkami svetového rekordu

Marek spoločne s Náthánom spomínali aj na parádny športový výkon, ktorý sa počas tvorby jedného spotu podaril Honzovi Weberovi, niekoľkonásobnému majstrovi sveta vo freestyle footbagu. Dokázal totiž spracovať futbalovú loptu, ktorá padala z výšky 60 metrov, čím sa tak postaral o nový svetový rekord!

„Byť svedkom svetového rekordu je zážitok na celý život! Spracovať loptu, ktorú zhodili z helikoptéry, je extrémne náročné. Honzovi sa to podarilo na druhýkrát! To sa nevidí každý deň,“ uviedol Marek a pridal sa aj Náthán. „Pocity z rekordu boli výborné. Aj my sme skúsili spracovať loptu. Mne sa to skoro podarilo, ale chcel som dať priestor aj Honzovi, tak som mu ten rekord prenechal,“ povedal so smiechom Náthán, ktorý hral v slovenskej reprezentácii ako 18-ročný. Takisto pôsobil v Českej republike, Taliansku, Španielsku a naposledy v Afrike, kde hral prvú ligu.

Na Niké budú ešte dlho spomínať

„Niké vnímam veľmi pozitívne. Spoznal som ľudí, ktorí tam pracujú. Sú to kreatívni marketéri. Neustále chcú spraviť v rámci projektov niečo navyše. Myslím si, že je to krok vpred v našej konzervatívnej spoločnosti,“ uviedol na margo spolupráce Náthán, s ktorým súhlasil aj Marek. „Keď som sa dozvedel, že budem natáčať spoty s Niké, vedel som, že to bude niečo veľké. Táto spoločnosť robí skvelé reklamy,“ dodal na záver Rigo.

Informačný servis