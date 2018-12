Gajdoš vníma kritiku opozičných poslancov ako politikárčenie

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vníma kritiku niektorých opozičných poslancov ako politikárčenie.

Nepostupujeme „šuflíkovou“ metódou

Podľa jeho slov postupuje rezort obrany pri modernizačných projektoch v súlade s platnou legislatívou. Na armádne nákupy je možné uplatniť výnimku, čím sa príslušné dokumenty dostanú do vyhradeného režimu. Na otázku, či by nebolo jednoduchšie nákupy techniky zverejniť, odpovedal Gajdoš tak, že z jeho pohľadu postupuje rezort obrany vždy v zmysle platnej legislatívy.

„Beriem to do určitej miery, ako politikárčenie. Riešime záležitosti vysoko transparentne. Pre vlastnú obhajobu a rezortu obrany spomeniem, že nepostupujeme takzvanou „šuflíkovou“ metódou. Nie je to tak, že sa ráno zobudím a otvorím si ľubovolnú zásuvku, práve naopak. Boli schválené strategické dokumenty, podľa ktorých postupujeme,“ povedal Gajdoš.

Zaujímavosťou je, že minister argumentoval aj schválením vynovenej bezpečnostnej a obrannej stratégie, pričom ich odobrenie v Národnej rade SR blokuje Slovenská národná strana (SNS). Tieto strategické dokumenty boli zatiaľ schválené iba vládou SR.

Vždy pripravený obhájiť potrebné dokumenty

Minister spomenul aj schválený Dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl SR. „Ja v zmysle tohto plánu predkladám vláde SR projekty a podľa následného schválenia ich realizujeme. Pokiaľ je potrebné a vyžiada si to výbor pre obranu a bezpečnosť, som vždy pripravený a doložiť a obhájiť potrebné dokumenty,“ doplnil Gajdoš.

„Čo sa týka ochrany utajovaných skutočností, musím zabezpečiť postup podľa platnej legislatívy a môžem robiť iba to, čo mi zákon umožňuje,“ povedal minister. Na záver Gajdoš pripomenul, že internú smernicu, podľa ktorej sú armádne nákupy utajované, zaviedol bývalý minister obrany a v súčasnosti opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS).