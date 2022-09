Gombos podľahol Rumunom v úvodnom zápase Davisovho pohára, Molčan dvakrát brejkol Copila a vyhral

Slovenskí tenisoví reprezentanti nastúpili v piatok na súboj proti Rumunom v I. svetovej skupine Davisovho pohára. Norbert Gombos v úvodnej dvojhre podľahol rumunskej jednotke Nicholasovi Davidovi Ionelovi za viac ako tri hodiny 7:6 (4), 5:7, 4:6, no najvyššie postavený Slovák vo svetovom rebríčku Alex Molčan zvíťazil nad Mariusom Copilom 7:5, 6:1 a vyrovnal stav zápasu na 1:1. Jeho víťaz bude v prvej polovici roka 2023 bojovať v kvalifikácii o miestenku na finálovom turnaji DP.

Agresívna hra Gombosa

Gombos stratil v prvom sete náskok 2:0 a dovolil súperovi vyrovnať na 3:3, v desiatom geme Slovák odvrátil tri setbaly Ionela za stavu 4:5. V tajbrejku Gombos premenil hneď prvý setbal a uspel v ňom 7:4. V druhej časti hry Rumun nevyužil tri brejkbaly za stavu 4:4, no v 11. geme brejkol Gombosa a set ovládol pomerom 7:5. V treťom sete Ionel zobral Gomsovi podanie za stavu 3:3 a už mu nedovolil zdramatizovať duel. Za stavu 5:4 premenil hneď prvý mečbal.

„Som prekvapený, že súper v celom zápase celkom dobre podával. Nedal mi žiadnu loptu zadarmo, musel som si všetko uhrať. Snažil som sa chodiť po body na sieť, keď boli kratšie lopty. Mal som to ťažké, lebo väčšinou to dobre zahral a obhodil ma, dal mi ťažkú loptu a voleje som hral z náročnej pozície. Miestami som trošku kopil chyby, ale to je normálne pri mojej agresívnej hre,“ zhodnotil svoj výkon Gombos vo videu na webe TA3.

Copil odvrátil kanára

Molčana potrápila rumunská dvojka len v prvom sete, až do dvanásteho gemu si obaja držali svoje podanie. Molčan potom za stavu 6:5 nevyužil prvý setbal a Copil si takmer vynútil tajbrejk, no urobil dvojchybu a prišiel o podanie.

Slovenská jednotka už druhý setbal premenila a zvíťazila 7:5. V druhom sete to bola jasná záležitosť Molčana, ktorý dvakrát brejkol súpera a viedol už 5:0. Copil odvrátil „kanára“, no Molčan premenil za stavu 5:1 hneď prvý mečbal a zaznamenal svoj prvý triumf v Davisovom pohári.

Molčanovi narastá sebavedomie

„Myslím si, že som podal solídny výkon. Bol to trochu nezvyčajný zápas na antuke, stále sa chodilo na sieť. Napokon som si na to zvykol a začalo mi to vyhovovať. Cítim, že sebavedomie mi narastá, keďže som zvíťazil a trošku mi odľahlo. Verím, že budem pokračovať v dobrých výkonoch, hrať na vysokej úrovni a že uspejem aj v ďalšom dueli. Celkovom verím, že v súboji zvíťazíme,“ povedal Molčan, ktorý je v Top 50 v rebríčku ATP.

Súboj medzi Slovenskom a Rumunskom pokračuje v sobotu, o 14.00 h nastúpia na štvorhru Lukáš Klein s Igorom Zelenayom proti dvojici Copil, Victor Vlad Cornea. Vo zvyšných dvojhrách sa stretnú jednotky a dvojky z oboch výberov – Molčan si zmeria sily s Ionelom a Gombos s Copilom.