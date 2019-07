Grécko plánuje znížiť dane, reformu neodmietajú ani veritelia

Veritelia Grécka neodmietajú zámer Atén znížiť dane zavedené v období, v ktorom krajina čerpala núdzové úvery.

Znamená to menej príjmov

Predstavitelia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a záchranného fondu eurozóny vo štvrtok rokovali prinajmenšom s piatimi členmi gréckej vlády.

Šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu Klaus Regling pre grécku televíziu ERT povedal: „Viem, že vláda chce znížiť dane, čo si myslím, že je v princípe pozitívne, pretože je to priaznivé pre ekonomický rast„. Dodal však, že otázkou vždy je, ako sa to financuje, pretože to znamená menej príjmov.

Aukcia sedemročných dlhopisov

Nový grécky premiér Kyriakos Mitsotakisis pravdepodobne poskytne viac podrobností o svojich plánovaných reformách počas trojdňovej diskusie v parlamente. Diskusia sa skončí v pondelok večer, kedy poslanci majú formálne hlasovať o podpore jeho vlády.

Vláda premiéra Mitsotakisisa už dostala pozitívnu odpoveď od investorov, ktorí pokryli potrebu Grécka požičať si na trhu prostredníctvom aukcie sedemročných dlhopisov. Grécko na utorkovej aukcii získalo 2,5 mld. eur, pričom záujem investorov bol o dlhopisy za vyše 13 mld. eur. Výnos z predaných cenných papierov je na historickom minime 1,9 percenta.