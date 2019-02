Grécko schváli prístupové protokoly Macedónska do NATO, platnosť musia potvrdiť všetci členovia

ATÉNY 5. februára (WebNoviny.sk) – Grécko už koncom tohto týždňa ratifikuje prístupové protokoly Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Ako v utorok informoval predseda gréckeho parlamentu Nikos Voutsis, téma macedónskeho členstva v NATO sa dostane na program parlamentnej schôdze už vo štvrtok, pričom samotné hlasovanie o prístupových protokoloch je na programe v piatok.

Grécko stiahlo svoje veto

Ešte predtým, v stredu, podpíšu protokoly v centrále NATO v Bruseli za účasti generálneho tajomníka aliancie Jensa Stoltenberga a macedónskeho ministra zahraničných vecí Nikolu Dimitrova.

Na to, aby tieto dokumenty vstúpili do platnosti, ich musia následne ratifikovať všetky členské štáty NATO. Grécko by sa malo stať prvým členom aliancie, ktorý macedónske protokoly ratifikuje. Práve Grécko pritom doteraz blokovalo vstup Macedónska do NATO na protest proti názvu tejto krajiny, no po tom, čo Macedónsko koncom minulého roka súhlasilo so zmenou svojho názvu, Atény svoje veto stiahli.

Vášne na oboch stranách

Prístupové rokovania medzi Macedónskom a NATO sa oficiálne začali už 18. októbra 2018, keďže už vtedy bolo vidieť, že rokovania medzi Skopje a Aténami sa vyvíjajú správnym smerom. To sa potvrdilo koncom minulého a začiatkom tohto roku, keď dohodu o zmene názvu Macedónska a urovnaní vzájomných vzťahov postupne ratifikoval macedónsky aj grécky parlament.

Dohoda medzi Gréckom a Macedónskom, na základe ktorej sa Macedónsko po novom volá Republika Severné Macedónsko, napriek jej ratifikácii stále vyvoláva veľké vášne na oboch stranách hranice. Nacionalistické politické sily v Macedónsku sú nespokojné s tým, že krajina sa podvolila Grécku a zmenila svoj názov, časť gréckeho politického spektra naopak trvá na tom, že slovo Macedónsko v názve susednej krajiny nesmie byť zmienené vôbec.

Grécke výhrady k doterajšiemu názvu Macedónska sa koncentrovali okolo obáv, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región rovnakého názvu a tiež sa snažiť „sprivatizovať si“ odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého prevažná časť sa pritom nachádzala na území dnešného Grécka.